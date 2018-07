Dana Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berpaling ke Desa

Jakarta: Penulis buku Rhenald Kasali menilai program Dana Desa memberikan efek luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Program tersebut dianggap membangkitkan gairah ekonomi di desa.



Hal itu disampaikan saat peluncuran buku The Great Shifting. "Apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Eko (Mendes PDTT) ke desa-desa, itu juga shifting. Tiap tahun dana desa turun, mencapai 187 T dana yang turun ke desa (kurun waktu 3 tahun)," ujar Rhenald dalam keterangan tertulis.

Rhenald menyebutkan, dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana dana desa mulai mengalihkan aktivitas perekonomian dari kota ke desa. Menurutnya, hal itu seakan menjadi sebuah fenomena.



"Kalau program dana desa berhasil, maka Indonesia bisa memberi perspektif lain pada dunia. Ya, shifting yang terjadi bisa berkebalikan dengan gejala megacity, dari kota ke desa. Desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif, dan gejalanya sudah mulai terlihat," ucapnya optimistis.



Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengapresiasi peluncuran buku "The Great Shifting". Menurutnya, buku tersebut sangat bagus dan mengedukasi untuk mengembangkan potensi desa.



"Jadi untuk bisa maju, just do it and take immediate action. Belajar dari buku Pak Rhenald Kasali, kita harus bisa mengantisipasi perubahan dan harus cepat kalau tidak mau tertindas oleh perubahan itu sendiri. Selamat Pak Rhenald atas peluncuran bukunya yang sangat inspiratif," paparnya.



Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. Menurutnya, Rhenald Kasali seorang pemikir dan penulis yang melakukan gerakan dan perubahan di Indonesia.



Dia pun yakin, perubahan itu bukan hanya terjadi karena perkembangan teknologi, tapi pemikiran manusianya.



"Perubahan tidak hanya di masyarakat, cara pikir pemerintah juga berubah. Pemerintah melakukan proses-proses perubahan, tidak hanya sebagai regulator tapi fasilitator dan akselelator," kata Rudi.





(ROS)