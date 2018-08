Puluhan Siswa Aceh Rayakan HUT ke-73 RI di Jayapura

Jayapura: Puluhan siswa-siswi dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia di Jayapura, Papua. Upacara digelar di Terminal BBM Jayapura, pada Jumat pagi, 17 Agustus 2018 pukul 07.00 WIT.



Kedatangan para siswa ke timur Indonesia ini dalam rangka program pertukaran pelajar yang bertajuk 'Siswa Mengenal Nusantara 2018'. Program tersebut merupakan program bertukar budaya yang digarap oleh Kementerian BUMN beserta beberapa perusahaan BUMN untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengatakan, tema Peringatan 73 Tahun Kemerdekaan Indonesia terinspirasi oleh dua aspek utama yang bersinergi yaitu 'Energi' dan 'Kerja'. Energi berarti sumber semangat sedangkan Kerja memiliki arti selalu bergerak atau aktif.



Tema tersebut, tambahnya, sejalan dengan tema Asian Games ke-13, 'The Energy of Asia' di mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. "Bagi kita di Pertamina, tema tersebut hendaknya dapat kita jadikan inspirasi dalam berkarya, khususnya dalam memberikan energi bagi Indonesia," ungkapnya.





Siswa-siswi dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Foto: Medcom.id/Desi Angriani)



Menurutnya program SMN yang dicetus Kementerian BUMN menjadi bagian dari tanggung jawab Pertamina agar generasi muda dapat mengenal Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Setelah kembali ke daerah asalnya, para siswa diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama berada di Tanah Papua.



"Setelah kembali mereka bisa melakukan sosialisasi dan meningkatkan wawasan nusantara dan bahwa Indonesia itu tak cuma Aceh," imbuh dia.



Sementara itu, Direktur Logistik dan Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan, pada Siswa Mengenal Nusantara 2018 ini, Pertamina mengambil bagian dalam pertukaran pelajar dari Papua ke Aceh, serta menerima anak-anak Aceh yang bertukar ke Papua.





"Di masa saat ini, kita perlu memupuk rasa kebanggaan atas Tanah Air melalui kekayaan budaya Indonesia. Program ini menjadi salah satu sarana bagi anak-anak Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam budaya yang berbeda dari kesehariannya, sehingga sepulangnya dari program ini diharapkan anak-anak makin menghormati keragaman budaya Indonesia," jelasnya.



Sebagai informasi, sebanyak 26 pelajar dari Aceh telah berada di Jayapura, Papua, sejak 11 Agustus 2018. Mereka mengikuti berbagai kegiatan seperti, bedah buku 'Cerita Nusantara Kami', mengunjungi sejumlah objek wisata, bertandang ke sejumlah sekolah, dan menginap di Rindam XVII Cenderawasih.



Mereka dikoordinir oleh Pertamina dan Perum Damri selaku BUMN Person in Charge (PiC) dan Co PiC, atau pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri 9BHUN) 2018 di Provinsi Papua.









