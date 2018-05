Indonesia Berbagi Pengalaman Ekonomi Kreatif ke Kolombia

Jakarta: Pemerintah Indonesia berbagi pengalaman di bidang ekonomi kreatif kepada Kolombia untuk pembangunan pascakonflik di negara tersebut.



"Ekonomi kreatif merupakan salah satu motor pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," kata Duta Besar RI untuk Kolombia, Priyo Iswanto dikutip dari Antara, Senin, 14 Mei 2018.

Pernyataan tersebut disampaikan Dubes RI Priyo Iswanto dalam kuliah umum yang disampaikan pada Seminar Bisnis Internasional ke-2 di Universitas Arreandina, Bogota.



Seminar Bisnis Internasional ke-2 di Universitas Arreandina diselenggarakan oleh aliansi empat universitas di Bogota, yakni Universitas Arreandia, Universitas Unitec, Universitas Empresarial, dan University of Applied and Environmental Science. Seminar itu dihadiri oleh sekitar 300 orang. Tema umum yang diangkat seminar pada edisi ke-2 itu adalah "Colombia in Peace and Sustainable". Kuliah umum Dubes Priyo Iswanto mengambil topik ekonomi kreatif.



"Ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki peluang besar dalam menciptakan pekerjaan, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga inklusif," ujar Priyo.



Dia menyebutkan salah satu contoh perkembangan pesat ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah perusahaan start-up yang menggunakan aplikasi online, seperti Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia."Keempat start-up tersebut telah mendapatkan status unicorn dimana estimasi nilai perusahaannya diperkirakan mencapai lebih dari USD1 miliar," ungkap Dubes Priyo.



Menurut dia, pengalaman itu membuktikan bahwa bisnis yang kreatif dan memanfaatkan inovasi serta teknologi informasi berpeluang sukses di pasar seperti Indonesia.



"Ada peluang besar bagi Kolombia untuk memanfaatkan ekonomi kreatif serta akses internet untuk membangun daerah-daerah pascakonflik dalam rangka membuka lapangan pekerjaan serta mendekatkan hasil ekonomi daerah tersebut dengan konsumennya di kota-kota besar di Kolombia," ujar Dubes RI.





