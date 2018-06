Harga Jengkol Libas Daging Ayam

Cianjur: Harga jengkol di sejumlah pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat, melambung hingga Rp60 ribu per kilogram (kg) akibatnya tingginya permintaan. Bahkan harga jengkol lebih mahal dari harga daging ayam yang mulai turun.



Harga daging ayam di pasar tradisional di Cianjur, berangsur turun, meskipun harganya masih diangka Rp46 ribu per kg. Harga tersebut mulai mengalami penurunan sejak dua hari terakhir, kata Andri (35) pedagang ayam di Pasar Induk Pasirhayam pada wartawan, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 21 Juni 2018.

Ia mengatakan sejak dua hari terakhir harga daging ayam mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelum dan dua hari setelah Lebaran Idulfitri yang mencapai Rp53 ribu per kg.



"Sudah mulai turun meskipun masih mahal Rp46 ribu per kg. Sehingga angka penjualan menurun tajam dibandingkan sebelum dan dua hari sesudah Lebaran," katanya.



Harga daging ayam seharusnya sudah turun diangka normal Rp32 ribu sampai Rp34 ribu per kg, namun hingga H+6 Lebaran, penurunan harga daging ayam sangat lambat.



"Harapan kami sama dengan pembeli harga kembali normal agar penjualan meningkat. Hari ini penjualan minim, dari 50 kg stok yang ada, baru terjual 20 kg," jelasnya.



Ia menyebutkan, kenaikan harga daging ayam tahun ini, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. tersebut karena harga daging di tingkat peternak dan distributor naik.



Sementara harga jengkol di pasar tradisional mengalami kenaikan melebihi harga daging ayam yang mencapai Rp60 ribu per kg. Dadan (45) penjual sayuran, mengatakan sebelumnya harga jengkol hanya Rp28 ribu per kg.



Kenaikan tersebut terjadi karena permintaan Jengkol meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya, sedangkan stok terbatas karena belum masuknya masa panen.



"Sebelumnya hanya Rp28 ribu, sekarang sudah Rp60 ribu per kg untuk yang ukuran besar dan Rp48 ribu per kg untuk jengkol berukuran kecil. Minimnya stok dan tingginya permintaan menyebabkan harga melambung," pungkasnya.









(AHL)