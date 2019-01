Pialang Berjangka: Beli Emas dan Poundsterling Sekarang

Jakarta: Seorang pemimpin pada perusahaan pialang perdagangan komoditi mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global maka investasi berjangka yang layak untuk dipertimbangkan adalah emas dan mata uang Inggris, poundsterling.



"Kalau mau gampang, paling sederhana beli emas, simpan, tunggu satu tahun, keuntungannya bisa double digit, bahkan triple digit," kata CEO Rifan Financindo Berjangka Teddy Prasetya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Ia mengatakan di tengah sikap bank sentral Amerika Serikat (AS) yang cendrung dovish dan bersabar untuk tidak menaikkan suku bunga acuan, membuat nilai tukar (kurs) dolar melemah yang memicu harga emas berjangka cenderung bergerak naik. Apalagi emas juga termasuk investasi yang safe haven atau aman.



Walaupun, diakuinya, membeli emas sekarang agak terlambat, karena sudah mendekati angka USD1.300 per ons. "Harusnya beli dua bulan yang lalu, saat the Fed mulai mengurangi kenaikan suku bunga. Di situ harusnya melakukan pembelian karena harga emas masih USD1.200 per ons, harga sekarang sudah USD1.300 per ons," ujar Teddy.



Namun, ia melihat, harga emas berjangka memiliki peluang naik tahun ini hingga USD1.350 per ons. "Tergantung seberapa dovish dan hawkish the Fed. Kalau masih dovish, emas bisa berada pada angka USD1.300 atau USD1.350 per ons," katanya.



Sedangkan terkait investasi perdagangan berjangka untuk poundsterling, Teddy melihat perkembangan Brexit sangat memengaruhi mata uang Inggris itu. Akibat penolakan Parlemen Inggris terhadap kesepakatan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Theresa May, kurs poundsterling jatuh terhadap dolar AS.



"Bagusnya di bursa berjangka komoditi bisa jual dulu atau beli dulu, sambil lihat perkembangan," pungkas Teddy.





(ABD)