Kominfo Gandeng 6 Marketplace Dorong UMKM Jualan Online

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama enam marketplace terbesar di Indonesia menyelenggarakan gerakan Ayo UMKM Berjualan Online, yang diluncurkan di Thamrin City, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018.



Enam marketplace yang dimaksud yakni Blanja.com, BliBli.com, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Dalam menyukseskan gerakan ini, Kominfo juga bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Ekonomi Kreatif.



Gerakan nasional ini bertujuan untuk mendorong dan menyadarkan para pelaku UMKM untuk go online dan bisa bersaing di pasar internasional. Gerakan ini akan menjemput para UMKM untuk online dengan melakukan roadshow dari 376 kegiatan di lebih dari 70 kota.



Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, jumlah UMKM Indonesia yang sudah go online saat ini baru sekitar tiga juta. Padahal berdasarkan riset Mckinsey Institute, tercatat UMKM Indonesia sebanyak 59,9 juta.



Melalui gerakan ini, Semuel meminta pemerintah bersama marketplace bersama-sama menyosialisasikan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk segera berjualan online. Nantinya para marketplace dapat merangkul dan membina para UMKM untuk terjun di pasar online.



"Targetnya bisa delapan juta UMKM yang sudah go online (melalui gerakan ini) sebelum tahun 2020. Saat ini, baru sekitar tiga juta," ujar Semuel, ditemui di Thamrin City Mall, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.





Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan (Foto:Gervin Nathaniel Purba)



Ia menjelaskan gerakan ini juga merangkul para pelaku UMKM di desa-desa. Selama ini banyak permintaan terhadap produk UMKM di desa dari kota-kota besar, bahkan luar negeri. Jika mereka sudah go online, produk tersebut bisa dijual lebih mudah dan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.



"Banyak produk yang dijual online. Kita juga ingin para pelaku UMKM bisa merasakan manfaat dari produk digital ini," kata Semuel.



Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Septriana Angkary mengatakan gerakan ini juga membina para pelaku UMKM mengenai cara menjual produknya di online. Bimbingan tersebut akan dilakukan oleh para marketplace.



"Produk kita bisa go international, tapi masih malu-malu. Mereka ingin masuk ke online, tapi belum tahu caranya," ungkap Septriana.



Gerakan Ayo UMKM Berjualan Online akan berlanjut ke Bandung, Surakarta, dan Papua. Septriana menjelaskan gerakan ini nantinya akan merangkul lebih banyak lagi para pelaku UMKM di desa agar bisa berjualan online, sehingga target delapan juta UMKM go online bisa cepat terwujud.



"Harapan kami UMKM bisa menjadi penggerak atau pahlawan digital di masanya atau di eranya saat ini," tuturnya.





Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Septriana Angkary (Foto:Gervin Nathaniel Purba)



Berbagai kegiatan dilakukan dalam acara hari ini. Mulai dari mendorong pelaku UMKM konvensional menjadi online, pendampingan kepada para UMKM untuk meningkatkan transaksi online, scale up business atau membantu pelaku UMKM meningkatkan skala bisnisnya, dan gerakan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jangkauan pasar internasional.

