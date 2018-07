Praktik GCG jadi Tantangan Bank di Era Digital

Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) jadi tantangan bagi bank di era digital. Secara umum, kendala ini dialami oleh industri perbankan di Indonesia.



Direktur Utama LPPI Hartadi Sarwono mengatakan, pengembangan industri perbankan berbasis digital butuh modal besar untuk infrastruktur teknologi informasi (IT) dan sumber daya manusia (SDM). Sayangnya bank bermodal kecil tak mampu melakukannya.



"Tantangan praktik praktik GCG semakin membesar di saat perbankan mengadopsi teknologi digital, tercermin dari maraknya praktik fraud. Saat ini banyak bank (bermodal) kecil belum siap secara organisasi dan SDM," kata Hartadi dalam seminar yang digelar di Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.



Berdasarkan riset LPPI 2017-2018, nilai komposit dari penerapan GCG di industri perbankan masih terbilang baik. Namun, rata-rata nilai GCG di perbankan sebesar 2,02 poin dari 90 bank yang mengirimkan GCG self assesment.



Pada 2006, nilai rata-rata GCG perbankan sekitar 1 poin atau sangat baik, namun setahun kemudian tercatat memburuk. Sepanjang 2008-2010, penerapan GCG perbankan kembali membaik. Namun, pada 2011 terus memburuk dan mencapai puncak terburuk pada 2015.



Riset LPPI menyebutkan, kurun 2011-2015 industri perbankan dalam negeri menghadapi persoalan berat, karena marak praktik kecurangan (fraud) di sejumlah bank umum. Bagi bank bermodal besar masih bisa mempertahankan praktik GCG di perusahaan sesuai ketentuan regulator.



Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan segera menerapkan perizinan terintegrasi di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan berbasis digital. Perubahan aturan merupakan upaya efisiensi industri jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi digital.



"Kehadiran industri 4.0 bukan saja mengubah industri keuangan, tetapi regulasinya juga akan berubah. Nantinya, perizinan akan terintegrasi dan proses perizinan juga akan dipangkas dari 105 hari menjadi 22 hari," ujar kata Anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat.

