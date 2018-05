Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Dinilai Moderat

Jakarta: DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi diangka 5,4-5,8 persen



Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Ri Taufik Kurniawan menilai, target yang ditetapkan pemerintah cukup moderat. Menurutnya, situasi ekonomi pada tahun 2019, dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini.

“Pemerintah menyampaikan saat ini Indonesia berada ditengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi global, seperti pengaruh dari Amerika hingga kondisi ekonomi di Timur Tengah, turut mempengaruhi ekonomi Indonesia. Tentu kita harus mengerti dan pahami, perekonomian global sedang menuju keseimbangan baru. Sehingga ini tidak semata-mata hanya urusan politik dan kondisi dalam negeri,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Mei 2018.



Taufik menambahkan, situasi menjelang tahun politik, hingga isu terorisme yang beberapa waktu lalu mengguncang Tanah Air juga memberikan pengaruh pada situasi ekonomi. Dia pun meminta pemerintah mencermati kondisi tersebut dan mengambil langkah antisipasi agar situasi ekonomi dan politik menjadi kondusif.



Ia berharap DPR RI dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran.



“Konsep riil itu, khususnya di infrastruktur untuk dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR RI. Depresiasi nilai tukar Rupiah juga harus dijaga, sehingga kurs Rupiah menjadi lebih stabil dan tidak terjadi pola pelemahan di musim-musim tertentu,” harap politikus PAN itu.



Sebelumnya, sepuluh Fraksi DPR RI membacakan tanggapan terhadap KEM-PPKF yang disampaikan Menkeu, dengan memberikan catatan serta dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019. Terhadap semua catatan yang disampaikan Fraksi DPR RI, nantinya Menkeu akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan.



Pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4-5,8 persen.



Sementara inflasi diperkirakan 2,5-4,5 persen. Untuk tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2 persen.



Untuk nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per dolar AS, harga minyak mentah 60-70 dolar AS per barel, Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak.





(ROS)