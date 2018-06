Stabilkan Harga Pangan, Bulog Gelar Operasi Pasar

Jakarta: Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melepas giat ketersediaan pasokan dan harga pangan beras atau yang kerap disebut operasi pasar (OP), serta menggandeng Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.



Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan beras, daging kerbau, daging sapi, serta daging ayam.

"Stabilitas harga dan ketersediaan barang ini untuk menghadapi Lebaran. Walau pun libur, masyarakat dapat dengan mudah menemukan sembilan pokok pangan utama," ujarnya di Gudang Bulog Divisi Regional Jakarta dan Banten, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.



Ia menambahkan, nantinya dengan Kodam Jaya menempatkan tujuh titik markas di Jabodetabek. Sedangkan Polda Metro Jaya menempatkan 10 titik markas di Jabodetabek. Nantinya aparat negara tersebut menyasar tempat-tempat yang ramai seperti kelurahan, pasar, rumah susun, dan ruang publik lainya.



Kegiatan distributor tersebut telah berjalan sejak Juni, diharapkan dapat terus berlanjut tidak terpatok pada momentum Lebaran saja.



"Giat ini sudah dilakukan sejak Senin, 4 Juni 2018 dan direncanakan hingga 8 Juni 2018, dan dapat diperpanjang bila diperlukan," tuturnya.



Lebih lanjut, harga komoditi tersebut dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti beras medium yang dibanderol Rp8.950 per kilogram dengan HET Rp9.450 per kg.



"Gula manis Kita satu Kg Rp11 ribu sampai Rp12.500, minyak goreng Kita 1 liter Rp12 ribu, terigu kita 1 Kg Rp 7.400, daging sapi 1 Kg Rp80 ribu, daging kerbau 1Kg Rp70 ribu sampai Rp80 ribu dan daging ayam Rp 31 ribu per ekor," imbuhnya.



Dalam pendistribusian yang dilakukan dengan 20 ribu truk, turut dihadiri perwakilan Kapolda Metro Jaya dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI.



Sebagai info, Bulog tetap melakukan pengadaan/penyerapan gabah/beras dan Penyaluran Bansos Rastra. Pengadaan Bulog hingga 5 Juni 2018 telah mencapai 1.515.850 ton setara beras.



Sedangkan Realisasi Penyaluran Bansos Rastra hingga 5 Juni 2018 telah mencapai 671 ribu ton atau 90,52 persen dari Surat Perintah Penyaluran per Juni 2018. Penyaluran cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan oleh Bulog telah mencapai 306 ribu ton.





