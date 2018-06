Harga Daging Ayam di Mataram Masih Tinggi

Mataram: Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Nusa Tenggara barat, Mutawalli mengatakan, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional masih bertahan tinggi Rp40 ribu per kilogram (kg).



"Kenaikan harga daging ayam ini terjadi secara nasional. Karenanya, kita terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar harganya bisa kembali stabil atau tidak naik lagi, dan pasokan bisa stabil," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram dikutip dari Antara, Minggu, 24 Juni 2018.

Kenaikan harga ayam broiler sudah terjadi sejak akhir Mei disebabkan karena pasokan dan bibit atau DOC (day old chicken) berkurang. "Kenaikan harga ayam broiler, bukan karena permainan pengepul tetapi murni karena stok bibit atau DOC berkurang," katanya.



Biasanya harga ayam broiler paling tinggi Rp30 ribu per kg, tetapi dalam beberapa pekan ini harganya sudah mencapai Rp40 ribu per kg. Dikatakan, kenaikan harga ayam diikuti juga dengan kenaikan harga telur ras yang saat ini juga berada pada Rp1.750 per butir dari pekan sebelumnya Rp1.400 per butir.



Kenaikan harga itu dipicu juga karena tingginya permintaan menjelang Idul Fitri dan Lebaran Topat, sementara stok dan bibit ayam broiler berkurang. Kondisi ini terjadi secara nasional. "Pasokan DOC dan telur dari pengusaha di Bali berkurang, sementara pengusaha lokal belum bisa memehuhi kebutuhan sehingga hal itulah yang mempengaruhi kenaikan harga," katanya.



Dikatakan, informasi dari produsen biasanya dalam sehari mereka mengirim bibit ayam broiler ke daerah ini sebanyak 50 ribu ekor per hari, namun karena terjadi kelangkaan mereka kini hanya mampu mengirim 20 ribu ekor. "Akibatnya, agen-agen ayam broiler kekurangan sehingga memicu kenaikan harga. Kalau harga ayam broiler sudah di atas Rp30 ribu per kilogram artinya harganya sudah naik," katanya.



Kalau di Mataram, tambahnya, jumlah pengusaha besar pemasok ayam broiler saat ini hanya tiga perusahaan dan sekitar empat hingga lima pengusaha kecil. "Para pengusaha besar ayam broiler lebih banyak berada di luar kota karena kondisi dan areal di kota yang sangat terbatas," pungkas dia.







