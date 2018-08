Mendekati Iduladha, Harga Telur Turun di Sukabumi

Sukabumi: Mendekati hari raya Iduladha 1439 Hijriah harga telur ayam ras dan cabai yang dijual di pasar tradisional Kota Sukabumi, Jawa Barat, merosot.



"Penurunan harga ini dikarenakan meningkatnya pasokan ke pasar tradisional, apalagi petani cabai tengah panen sehingga harganya sudah turun mulai dari petani," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKMPP) Kota Sukabumi Ayept Supriatna di Sukabumi dikutip dari Antara, Minggu, 12 Agustus 2018.

Hasil monitoring petugas pemantau harga kebutuhan pokok masyarakat dinas tersebut, untuk harga telur ayam ras turun Rp3.000 dari harga pekan lalu Rp29 ribu menjadi Rp26 ribu per kilogram.



Kemudian harga cabai rawit merah turun Rp4.000 dari harga pekan lalu yang awalnya Rp48 ribu menjadi Rp44 ribu per kilogram untuk pekan ini.



Menurutnya, harga kebutuhan pokok masyarakat ini sewaktu-waktu bisa berfluktuasi apakah harganya naik ataupun turun. Namun hingga kini permintaan komoditas tersebut masih relatif normal, tapi tidak menutup kemungkinan permintaannya meningkat saat mendekati Lebaran Iduladha.



"Penaikan dan penurunan harga kebutuhan pokok masih dalam batas ambang wajar, bahkan untuk pasokan pun mencukupi serta distribusinya hingga saat ini tetap normal," tambahnya.



Di sisi lain, Ayept mengatakan untuk harga kebutuhan pokok lainnya khususnya beras, harganya normal seperti beras Ciherang Rp11 ribu per kilogram, IR 64 KW 1 Jampang Rp10 ribu per kilogram dan IR 64 KW 2 Jampang Rp8.400 per kilogram.





(SAW)