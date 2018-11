Sri Mulyani Sabet Penghargaan Komunikator Terbaik 2018

Semarang: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai Best Communicators of the Year. Penghargaan tersebut diberikan oleh asosiasi kehumasan Indonesia yang menamakan diri public relations atau PR Indonesia.



PR Indonesia memandang Sri Mulyani sebagai top leader yang dinilai meraih kinerja komunikasi cemerlang. Penghargaan diperoleh dari pemberitaan positif dari 17 media cetak mainstream nasional sepanjang 1 Januari-30 September 2018.

Penganugerahan disampaikan dalam acara acara puncak Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) di Semarang pada Jumat, 9 November 2018.



Sri Mulyani menyampaikan komunikasi merupakan faktor penting dalam sebuah proses kebijakan. Penghargaan ini merupakan apresiasi publik atas kinerja Kementerian Keuangan dan pemerintah.



“Komunikasi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan tentang APBN. Semakin kita berkomunikasi, kita berharap pelaku ekonomi regional dan global akan lebih memahami hal ini” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 November 2018.



Selain Sri Mulyani, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mendapatkan penghargaan Gold Winner sebagai Insan PR Indonesia kategori Kepala Biro Humas. Selain itu Kepala Subdit Humas, Direktorat P2 Humas, Direktorat Jenderal PajakAni Natalia juga meraih Gold Winner sebagai Insan PR Indonesia kategori Kepala Bagian Humas.



Insan PR Indonesia merupakan kompetisi terbuka berbasis penjurian yang diselengggarkan PR Indonesia dengan berbagai kategori. Di antaranya Manajer Public Relation/Corporate Communications, General Manager Public Relations/Head of Corporate Communications, Kepala Bagian Humas, serta Kepala Biro Humas terbaik di Indonesia.



JAMPIRO #4 yang mengambil tema: public relations untuk keberlangsungan bangsa diselenggarakan dengan semangat PR sebagai elemen dan fungsi strategis di institusinya masing-masing dalam mengharmonikan konteks kebangsaan.





(SCI)