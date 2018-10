RI Dukung Pengembangan Sukuk Hijau Berbasis Lingkungan

Nusa Dua: Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan sukuk hijau (green sukuk) berbasis lingkungan. Green Sukuk adalah instrumen pembiayaan yang dinilai sangat penting bagi kelestarian lingkungan hidup.



Tema lingkungan hidup ikut menjadi pembahasan penting dalam Pertemuan Tahunan IMF -WBG di Bali. Salah satu yang menjadi pembahasan terkait hal ini adalah pembiayaan kegiatan penanggulangan perubahan iklim dengan menggunakan instrumen baru yang disebut Green Sukuk.

"Sekecil apapun langkah yang dapat saya lakukan untuk menjaga lingkungan ini maka saya akan lakukan,"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar "Green Finance for Sustainable Development" di Hotel Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.



Seminar ini membahas bagaimana pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta di seluruh dunia harus bersama-sama menjaga lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tantangan adalah bagaimana agar pembangunan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.



Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, pemerintah perlu engharmonisasi kebijakan untuk mendorong langkah itu. Karenanya, Kementerian Keuangan mengeluarkan instrumen investasi baru untuk pembiayaan berkelanjutan, yaitu Green Sukuk.



Green Sukuk merupakan cara baik dan menjanjikan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program lingkungan hidup. Dunia sedang berkonsentrasi kepada proyek-proyek yang berbasis kesinambungan, terutama pada tema-tema lingkungan dan penghijauan.



"Kemudian Green Sukuk hadir diprakarsai pertama kali oleh Indonesia. Apabila Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan permasalahan terkait lingkungan hidup, maka akan banyak investor dunia yang tertarik," Wakil Presiden World Bank Treasury, Arunma Oteh.



Indonesia memangtercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Green Sukuk senilai USD1,25 miliar pada Maret 2018. Transaksi ini merupakan penerbitan Green Sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (the world’s first sovereign green sukuk).



Selain semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan Green Sukuk ini juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada Paris Agreement yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim.





