Istana Sebut Game of Thrones Ide Kreatif Presiden

Nusa Dua: Istana Kepresidenan melalui Staf Khusus Presiden Johan Budi menyebut pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil perumpamaan dari serial Game of Thrones merupakan ide kreatif Presiden sendiri. Tidak ditampik, pidato tersebut mendapatkan sambutan meriah saat dibacakan pada pembukaan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018.



"Dari Pak Presiden sendiri yang punya ide kreatif lalu diterjemahkan oleh pembuat pidatony," kata Johan Budi, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, seperti dikutip dari Antara, di kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Ia mengatakan Presiden Jokowi harus diakui merupakan sosok yang sangat inovatif dalam kaitannya dengan berbagai hal termasuk pidato. Pidato saat Plenary Session Annual Meeting IMF-WB 2018 bahkan mendapatkan dua kali standing ovation dari hadirin.



Managing Director Christine Lagarde, kata Johan, pun memuji bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi standar baru dalam berpidato dalam ajang-ajang resmi. "Saya kira ini quote an quote bukan kali pertama Pak Jokowi bergaya milenial," katanya.



Sebagai salah satu orang yang berada di lingkungan Presiden Jokowi, Johan Budi mengaku kerap mendapati ide-ide kreatif khas dari Mantan Gubernur DKI itu yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang lain.



"Sering muncul ide genuine dari Pak Jokowi. Anda bisa bandingkan beberapa waktu lalu ada Thanos dalam pidatonya," kata Johan.



Bahkan sempat pula kata Johan, Presiden Jokowi nge-vlog bersama Raja Salman. Ide-ide kreatif yang disampaikan Presiden itu lah yang kemudian dikonkretkan oleh para pembantunya sehingga melahirkan manuver-manuver yang kerap kali mengundang perhatian.









(ABD)