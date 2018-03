Setop Produksi Kedelai, Petani Sumbawa Beralih Tanam Jagung

Sumbawa: Para petani di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mulai menyetop produksi kedelai. Mereka beralih menanam jagung.



Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tarunawan menyebutkan, petani Sumbawa saat ini lebih tertarik menanam jagung ketimbang kedelai karena harga jagung lebih menggiurkan.

"Dahulu di Sumbawa produksi kedelai terbesar di NTB. Sampai kita juga ekspor ke Hong Kong dan Singapura tahun 2000-an. Nah setelah masuknya jagung, kedelai tergantikan," kata Tarunawan saat ditemui di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin, 19 Maret 2018.



Petani berhenti memproduksi kedelai karena tidak ada harga acuan seperti halnya komoditas lain. Meski sudah ada aturan terkait harga kedelai dalam Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Perdagangan yang menetapkan harga Rp8.500 per kilogram, namun pada kenyataannya tidak diimplementasikan dengan baik.



"Sebenarnya sudah diatur, ada SK Menteri Perdagangan, saya lupa nomornya. Tapi pelaksanaan di bawah itu tidak jalan," ucapnya.



Selama ini kedelai produksi petani lokal diserap oleh pihak swasta. Karena implementasi dan pengawasan di lapangan sangat lemah, maka tak heran hal itu membuat petani ragu menanam kedelai.



"Karena tidak ada yang mengatur makanya jadi seenaknya. Ada yang jual Rp3.000, ada Rp4.000 (per kilogram)," ujarnya.



Dia pun meyakini, jika pemerintah merealisasikan dan mengawasi kebijakan tersebut dengan baik, petani di Sumbawa kembali berminat memproduksi kedelai. "Kalau ada tindakan kan enak, kita perintahkan petani untuk tanam," ujar dia.



NTB merupakan sentra produksi kedelai terbesar ketiga nasional. Produksi kedelai di NTB mencapai 97.171 ton dari luas panen 68.896 hektare pada 2016. Rata-rata produksi 1,3 ton hingga 1,4 ton per hektare. Namun, angka tersebut masih belum optimal karena potensi kedelai di sana mencapai 2,5 ton per hektare hingga 3,5 ton per hektare.





(ROS)