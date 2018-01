Ada Disparitas Harga Beras Internasional Sebabkan Impor

Jakarta: Kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras dalam negeri.



Ketua Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, hal itu yang menyebabkan Indonesia melakukan impor.

Menurut data FAO tahun 2017, harga beras Vietnam sekitar US$ 0,31 per kilogram atau setara dengan Rp4.100.



“Sementara harga beras Thailand sekitar US$ 0,34 per kilogram atau setara dengan Rp4.496. Sementara harga beras di Dalam negeri sekitar US$ 0,79 per kilogram atau Rp10.447 secara rata-rata,” kata Syarkawi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2018.



Selain itu, karena rendahnya kredibilitas data produksi beras. Bisa juga karena sistem distribusi yang buruk sehingga Rawan aksi spekulasi.



“Peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras Nasional melalui Operasi pasar beras,” ungkapnya.



Menurutnya, harga beras yang tengah melambung tinggi bisa dikendalikan dengan meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian di Hulu. Lalu, memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang, dan konsumen.



Kemudian, melakukan audit data produksi beras dan mempercepat penyederhanaan rantai. Bisa juga, lanjut Syarrkawi, dengan mengimplementasi koorporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari Hulu ke hilir.



“Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dan Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra-Sentra produksi beras Nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta - Jabar dan Sumut,” terang dia.





(LDS)