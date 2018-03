BI: Inflasi di Lampung Masih Terkendali

Bandarlampung: Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung mengatakan inflasi di Lampung pada Februari 2018 masih terkendali.



"Meski harga komoditas masih ada yang naik, tapi inflasi tetap terkendali," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, di Bandarlampung dikutip dari Antara, Minggu, 4 Maret 2018.

Ia menyebutkan, pada Februari 2018, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,08 persen (month to month) atau turun dibandingkan bulan sebelumnya (1,28 persen/mtm) dan lebih rendah dari inflasi nasional bulan ini sebesar 0,17 persen (mtm).



Menurutnya, meski sudah cukup rendah, inflasi bulan ini berbeda dari pola historisnya dalam tiga tahun terakhir yang cenderung deflasi dengan rata-rata minus 0,07 persen (mtm).



Selain itu, lanjutnya, dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera yang umumnya mengalami deflasi dengan rata-rata minus 0,34 persen (mtm), inflasi IHK Kota Bandarlampung (0,06 persen/mtm) dan Kota Metro (0,19 persen/mtm) kembali menempati peringkat yang tinggi yakni tertinggi ketiga dan pertama dari 23 kota perhitungan inflasi Sumatera.



Tekanan inflasi yang masih terjadi bulan ini terutama bersumber dari kenaikan harga pada kelompok pangan khususnya komoditas beras, bawang putih, tomat sayur dan bawang merah.



Dengan demikian, lanjutnya, secara kumulatif di dua bulan pertama tahun 2018 inflasi Provinsi Lampung telah mencapai 1,35 persen (year to date), atau lebih tinggi dibandingkan inflasi kumulatif nasional sebesar 0,80 persen (ytd).



Sebagai catatan, secara tahunan inflasi Provinsi Lampung per Februari mencapai 3,01 persen (yoy) atau masih terkendali direntang sasaran inflasi tahun 2018 sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.



Inflasi kelompok pangan (volatile food) yang menjadi penyumbang utama inflasi Februari 2018 Provinsi Lampung yang tercatat mencapai 0,22 persen (mtm), terutama masih dipicu oleh inflasi komoditas beras dengan andil inflasi 0,09 persen.



Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia di kota Bandarlampung dan Metro, harga beberapa jenis beras dalam dua minggu terakhir mulai menunjukkan penurunan, namun belum cukup signifikan untuk menurunkan rata-rata harga sepanjang Februari.



Kondisi tersebut juga dipengaruhi masih terbatasnya wilayah yang mulai memasuki periode panen raya. Kenaikan harga pada komoditas pangan lainnya terjadi pada bawang putih (andil 0,06 persen), bawang merah dan tomat sayur (andil 0,02 persen).



Pergerakan harga bawang putih antara lain dipengaruhi oleh pasokan impor yang tertahan terkait adanya ketentuan wajib tanam bagi importir dengan hasil minimal lima persen dari kuota impor yang didapatkan. Sedangkan harga bawang merah mulai menunjukkan kenaikan seiring turunnya produksi setelah berakhirnya periode panen raya pada bulan lalu.



Faktor tingginya curah hujan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga April yang telah menyebabkan banjir di salah satu sentra produksi bawang merah di Jawa Tengah juga mempengaruhi ekspektasi pasokan suplai bawang merah meskipun turunnya produksi akibat banjir tersebut baru plus minus tiga persen.



Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat diredam oleh koreksi harga yang terjadi komoditas pangan utama lainnya seperti cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras yang masing-masing menyumbang deflasi minus 0,06 persen, minus 0,04 persen dan minus 0,02 persen. Koreksi harga pada cabai merah didukung oleh ketersediaan pasokan dari hasil panen di sejumlah sentra produksi Lampung seperti Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara dan Tanggamus.





(SAW)