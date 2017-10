Pusat Siapkan Karawang jadi Sentra Industri

Metrotvnews.com, Jakarta: Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan Kemenperin menyiapkan 2.381,97 hektare (ha) di wilayah utara Jawa Barat menjadi 10 kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional.



"Sekitar 35 persen atau 851,97 ha dari kawasan industri baru tersebut berada di Kabupaten Karawang," ungkap Putu dalam diskusi di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono menjelaskan Pemkab Karawang tengah berkolaborasi dengan investor global mengembangkan Karawang New Industry City di Karawang Barat.



"Karawang New Industry City akan menciptakan kantong ekonomi baru untuk memperkuat Karawang jadi sentra industri."



Kota industri terintegrasi itu nantinya memiliki lima cluster, yakni automotive industry park, construction materials industry park, consumer electronics, logistic service, dan cluster khusus untuk SME and innovation. (Media Indonesia)









(AHL)