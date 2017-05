Wujudkan Silicon Valley di Batam

Metrotvnews.com, Jakarta: Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Sammy Abrijani Pangarepan, mengatakan pembangunan Nongsa Digital Park untuk mewujudkan seperti Silicon Valley AS di Batam sangatlah dimungkinkan untuk mewujudkan ekonomi digital.



"Pembangunan Nongsa Digital Park sejalan dengan program kami untuk mewujudkan 'Indonesia: The Digital Energy of Asia' sehingga patut untuk diberikan dukungan," kata Sammy di Jakarta.

Sammy mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Nongsa Digital Park termasuk dengan mengundang investasi asing sepanjang tetap berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Baca:Seperti rencana investasi asing membangun infrastruktur pusat data, cukup berkoordinasi dengan BKPM untuk memastikan merupakan sektor terbuka. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah masuknya investasi asing termasuk soal perizinan.Sammy berharap Nongsa Digital Park dapat menjadi wadah berkumpulnya start-up yang banyak bergerak di bidang ekonomi digital seluruh Indonesia. Bahkan, harus bisa dibentuk inkubator agar mereka mampu berkembang dan mampu bersaing di pasar internasional."Hadirnya start-up di Nongsa Digital Park juga akan mempermudah untuk menggandeng pemilik modal. Mereka tidak perlu mencari-cari ke berbagai wilayah Indonesia namun cukup ke Batam," jelas Sammy. ((AHL)