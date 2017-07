OJK Bakal Revisi Aturan Relaksasi Restrukturisasi Kredit

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan revisi terhadap aturan relaksasi restrukturisasi kredit. Rencananya relaksasi ini tidak akan diberikan kepada seluruh bank, namun melihat kondisi kualitas kredit di individu bank.



Aturan ini tertuang dalam peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Sejak disahkan pertengahan 2015, aturan ini akan habis masa berlakunya pada Agustus 2017.

"Itu kita akan lihat nanti. Relaksasi itu akan kita lihat per individu tidak across the board lagi," kata Kepala Ekekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, di Kantor OJK, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis malam 20 Juli 2017.Dirinya menambahkan, OJK sebagai regulator akan melihat penyebab kredit bermasalah yang ada di individu banknya. Pasalnya bisa jadi penyebab kredit bermasalah datang dari internal bank atau bisa juga diperngaruhi kondisi eksternal.Secara internal, lanjut Heru, biasanya kredit macet disebabkan pengelolaan di internal bank yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas, kondisi ekonomi, atau hal lain di luar kendali bank."Apakah itu dia bermasalah karena masalah pengelolaan, atau masalah tadi itu. Kalau berbagai masalah di luar pengelolaan itu boleh kita kasih relaksasi. Tapi kalau masalahnya pengelolaan kita, tidak (kasih relaksasi) lah harus dibenahi," jelas dia.Sementara itu, OJK akan mewajibkan seluruh bank menjaga rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah tiga persen. Bukan secara keseluruhan industri, tapi OJK menginginkan masing-masing bank menjaga NPL di level tersebut."Tidak hanya industri tapi bagaimana individu banknya, ini akan jadi fokus. Harus lebih baik, harus di bawah tiga persen. Sekarang masih di level sekira 3,07 persen, itu akan kita turunkan. Ini fokus saya ke depan sampai akhir tahun," pungkasnya.(ABD)