Kurikulum Wirausaha Ajarkan Mahasiswa Membuka Peluang Bisnis

Metrotvnews.com, Jakarta: Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Dr. M. Suyanto, MM mengatakan mata kuliah wirausaha mengajarkan mahasiswa untuk dapat membuka peluang usaha. Bahkan, memicu mahasiswa agar bisa mendapat penghasilan sendiri melalui bisnis online.



Menurut Suyanto, hal ini berdampak langsung pada jumlah lulusan Amikom yang jumlahnya mencapai 21 persen. Dia menyebut konsep wirausaha juga tidak hanya menjadi jargon semata, namun juga benar-benar diaplikasikan dalam mengembangkan kampus ini.

Prof. Suyanto membuat sejumlah unit bisnis, baik di bidang IT, Animasi, ataupun media, di mana keuntungannya dialokasikan untuk pengembangan kampus. Dengan demikian, pembiayaan di Amikom bisa tetap terjangkau, karena tidak hanya berasal dari dana peserta didik saja, namun juga berasal dari unit bisnis.Tidak heran pada world conference on higher education 2009, UNESCO menjadikan Amikom sebagai model percontohan private entrepreneurs. Budaya kreatif yang dipadu dengan jiwa kewirausahaan inilah yang menjadi pondasi Amikom untuk terus berkembang.Menilik hal ini, setiap tahun Republika memberikan penghargaan Tokoh Perubahan, kepada sosok- sosok yang dianggap mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan melakukan perubahan di tengah masyarakat. Pada gelaran tahun ini, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Dr. M. Suyanto, MM., menjadi salah satu penerima anugerah tokoh perubahan Republika 2016.Produser Film Battle of Surabaya ini dianggap memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan ekonomi kreatif terutama melalui film animasi. Menurut dia, proses pembuatan film ini membutuhkan waktu tiga tahun untuk melakukan proses praproduksi hingga film tersebut dirilis. Hingga saat ini, Film berbujet sekitar 15 miliar ini masih sering terpilih sebagai official selection di berbagai festival film internasional.Film garapan badan usaha milik Amikom - MSV Pictures - ini juga sudah meraih berbagai penghargaan Internasional, seperti: Winner Gold Remi Award, 49th WorldFest-Houston 2016 (Texas, USA), Winner The 20th Seoul International Cartoon and Animation Festival (Seoul, South Korea), Best Feature Animation Movie Dalam International Film Festival 2016 di India (Noida, India), dan berbagai penghargaan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.Film animasi dan berbagai inovasi yang dihasilkan oleh universitas Amikom Yogyakarta ini merupakan buah dari lingkungan kreatif yang tercipta di kampus tersebut. Demikian seperti dikutip dalam siaran persnya, Selasa 25 April 2017.Dalam membangun budaya kreatif, Prof. Suyanto mengedepankan empat budaya yang dibiasakan di lingkungan kampus. Empat budaya tersebut adalah Propering Culture (Budaya mengusulkan), Learning Culture (Budaya Belajar), Caring Culture (Budaya peduli agar dosen dan mahasiswa memiliki kedekatan layaknya keluarga, dan Enjoying Culture (Budaya menikmati agar mahasiswa, dosen, dan karyawan merasa senang berada di kampus).Empat budaya ini dibangun agar mahasiswa tidak khawatir dalam mengungkapkan pendapat, mengajukan usulan, bebas mengajukan kritik, dan berpikiran terbuka. Budaya kreatif ini menjadi pondasi dalam mengembangkan Amikom, dari yang dulu berupa akademi hingga kini berkembang menjadi universitas.Amikom berawal pada 1993, dengan bangunan perkuliahan yang masih berupa rumah kontrakan. Saat itu Amikom mengusung strategi differensiasi dengan konsentrasi program studi, misalnya konsentrasi E-Commerce (Bisnis online). Konsentrasi ini menjadi hal yang unik,mengingat internet masih belum berkembang seperti pada saat ini.Amikom yang sebelumnya dikenal sebagai "Tempat kuliah orang berdasi", kini seiring dengan perubahan bentuk sebagai universitas, bertransformasi menjadi "Taman Ekonomi Kreatif". Sekadar informasi, Tokoh Perubahan Republika merupakan event tahunan yang rutin digelar oleh Republika. Orang-orang yang terpilih ini didapat melalui seleksi panjang yang dilakukan oleh tim dari Republika, dengan melihat langsung aksi nyata mereka di tengah masyarakat.(AHL)