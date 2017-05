Ekspor-Impor dengan Azerbaijan Diharap Meningkat

Metrotvnews.com, Nusa Dua: Nota kesepahaman (MoU) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dengan Port of Baku, Azerbaijan diharap meningkatkan ekspor-impor kedua negara. Hal ini diharap bisa memperlancar arus barang Indonesia-Azerbaijan.



"Kerja sama oleh Pelindo II dengan Port of Baco ini akan bisa menghadirkan direct ekspor-impor ke Azerbaijan melalui pelabuhan," kata Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu 10 Mei 2017.

Menurut dia, dengan cara ini, volume ekspor-impor diproyeksi meningkat. Pada akhirnya, hal ini bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia, khususnya, Pelabuhan Tanjung Priok.Pelindo II pun sedang mengkaji mekanisme yang paling tepat untuk mengefisiensikan arus ekspor impor Indonesia-Azerbaijan. "(Apa) melakukan direct langsung ke sana atau melalui singgah di Cina misalnya. Tentu opsi itu ongkosnya (diperhitungkan)," papar dia.Elvyn menjelaskan, MoU dengan Port of Baku dapat mendukung uoaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Tak menutup kemungkinan kerja sama dengan negara lain makin terbuka setelah MoU dengan pelabuhan di Azerbaijan."Kita percaya kerja sama dengan Port of Baku kemudian dengan Port of Ningbo selain dengan port-port lain akan memberikan added value kepada Indonesia," pungkas dia.(Des)