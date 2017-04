Lippo Group: Kedatangan Wapres AS Pertanda Baik

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Lippo Group John Riady, menilai kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia sebagai sinyal positif bagi hubungan kedua negara, khususnya dalam sektor investasi dan perdagangan. Indonesia masuk dalam daftar negara yang mendapat kunjungan perdana setelah Presiden Donald Trump resmi dilantik.



"Saya melihat itu sebagai perkembangan yang positif dan menurut kita itu merupakan satu signal bahwa AS memperhatikan Indonesia," seusai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Summit 'Back on Track di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Menurutnya, pemerintahan Trump fokus terhadap bisnis perdagangan dan investasi global. Sebab itu, para pengusaha berharap kunjungan Wapres AS dapat meningkatkan investasi dan perdagangan antarkedua negara."Tidak seperti yang dia sampaikan lewat Twitter dan Indonesia negara yang besar, ada banyak hal bisa kita lakukan bersama," ungkap taipan properti ini.Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Mike Pence akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, pada 20 April 2017, lalu melakukan pertemuan bilateral dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.Selama di Jakarta, Pence juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat senior dan diplomat ASEAN.(SAW)