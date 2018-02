Puradelta Bidik Marketing Sales Rp1,25 Triliun

Jakarta: PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) membidik marketing sales sebesar Rp1,25 triliun pada sepanjang 2018, atau lebih rendah bila dibanding raihan sebesar Rp1,4 triliun pada tahun lalu.



Direktur Puradelta Lestari Hermawan Wijaya menyatakan, penjualan tahun lalu banyak disokong oleh pembelian lahan yang dilakukan PanaHome. Panahome merupakan perusahaan pengembangan perumahan asal Jepang yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk membangun kawasan tinggal di wilayah Cikarang.

"Tahun lalu ada penjualan lahan ke PanaHome Rp400 miliar yang seharusnya dikeluarkan dulu dari buku, penjualan (seharusnya sebesar) Rp1,2 triliun," ungkap Hermawan, ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.



Penjualan lahan yang lain, bilang dia, juga berkontribusi ‎hingga Rp1,08 triliun di 2017. Pembeli lahan di kawasan Delta Mas yakni PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan produsen manufaktur asal Amerika, Kohler.



Sepanjang 20‎18, dia mengaku, perusahaan membidik penjualan lahan seluas 40 hektare (ha). Tapi, perusahaan akan mematok lebih tinggi sebesar 15-20 persen, dari harga penjualan sebelumnya Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta per meter per segi.



Lanjut dia, DMAS sangat berkomitmen untuk mengembangkan lahan seluas 37 ha. Pada tahap awal, setidaknya pengembangan lahan 13 ha yang akan direalisasikan pada semester II-2018. Dia mengatakan akan ada pengerjaan 1.000 rumah pada tahap awal tersebut.



"Ini akan menjadi daya tarik, salah satu sekolah internasional komitmen ingin bangun sekolah. Itu akan semakin tingkatkan nilai jual rumah. Demi merealisasikan, kami anggarkan belanja modal Rp400 miliar-Rp500 miliar di tahun ini," jelas dia.‎







(SAW)