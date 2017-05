BKPM: Perlu Pendekatan Terpadu untuk Jaring Investor

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa untuk menjaring investor agar berinvestasi di Indonesia, diperlukan pendekatan terpadu yang fokus pada beberapa proyek saja.



Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa selama ini dalam upaya menjaring investor masuk ke Indonesia, proyek yang ditawarkan terlalu banyak dan tidak fokus pada proyek-proyek utama.

"Sejauh ini, pendekatan kita tidak sesuai, masih belum menggunakan pendekatan terpadu, tapi mencakup semua dimensi dan kurang fokus," kata Thomas dikutip dari Antara, Rabu 10 Mei 2017.Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menggunakan skema pendekatan terpadu yang meliputi semua dimensi seperti transportasi, energi, komunikasi, pariwisata, dan kawasan industri."Sekarang yang harus dilakukan adalah kita fokus pada dua atau tiga proyek saja, tetapi mencakup semua dimensi. Mometum investasi dari Tiongkok ke Indonesia saat ini sangat baik," kata Thomas.Langkah tersebut dipersiapkan khususnya untuk menjaring investor pada Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road OBOR), di Beijing, RRT pada 14-15 Mei 2017. Pada KTT tersebut, dijadwalkan sebanyak 29 kepala negara dan pimpinan negara akan hadir.KTT OBOR merupakan program pertemuan infrastruktur terbesar di dunia. Bahkan, Tom menyebutkan bahwa program tersebut merupakan program infrastruktur terbesar di dunia untuk generasi saat ini. Diperkirakan, total pendanaan dari OBOR tersebut mencapai USD300 miliar-USD500 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.Pemerintah mengincar investasi dari Republik Rakyat Tiongkok dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road (OBOR) 2017 pada pertengahan bulan ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir bersama dengan pemimpin negara lainnya. KTT ini akan dibuka oleh Presiden TIongkok Xi Jinping.BKPM mencatat, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia sepanjang 2016 sebesar USD1,01 miliar, yang meningkat jika dibandingkan 2015 yang hanya USD160 juta. Angka tersebut, jauh di bawah komitmen investasi Negeri Tirai Bambu tersebut dalam lima tahun yang diperkirakan senilai USD52 miliar.(SAW)