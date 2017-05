Transaksi Non Tunai Tol Akan Dibuatkan Aturan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trusaputra Zuna memastikan Oktober 2017 layanan transaksi non tunai bisa dilakukan di seluruh gerbang tol. Hal ini didukung oleh semua gerbang tol yang sudah bisa melayani transaksi non-tunai.



"Sementara ini masih hybrid ada tunai dan non tunai, tapi Oktober nanti semua gerbang tol sudah bisa melakukan non tunai," kata Herry, dalam Metro Siang, Jumat 5 Mei 2017.

Herry mengatakan secara alat, seluruh gerbang tol sudah siap. Hanya, perlu ada beberapa perbaikan lagi mengingat hingga saat ini penggunaan tol elektronik baru 23 persen sejak diberlakukan pada 2008 lalu. Selain edukasi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada pengguna terkait penggunaan tol elektronik.Herry menduga, masyarakat yang belum mau beralih ke transaksi non tunai disebabkan karena lokasi top up kartu tol elektronik yang tidak terjangkau dan keterbatasan bank penerbit."Ke depan mungkin kita tambah lokasi top up dan tol elektronik tidak boleh lagi dikuasai bank tertentu, harus semua bank, dan berlaku untuk semua kartu," katanya.Selain itu, kata Herry, pihaknya juga tengah menyiapkan standar operasi prosedur penggunaan tol elektronik untuk memastikan seluruh pengguna jalan tol bisa melakukan transaksi non tunai. Hal ini juga agar menjadi kewajiban bagi setiap pengguna untuk menggunakan kartu tol elektronik."Fasilitas sudah siap, edukasi, nanti juga akan ada SOP yang dibuat oleh BI sehingga prosesnya seragam. Juga nanti ada aturan yang mewajibkan semua pengguna tol menggunakan tol elektronik, jadi sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri PUPR," jelas Herry.(MEL)