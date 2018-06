Bankir Imbau BI tak Perlu Agresif Naikkan Suku Bunga

Jakarta: Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Bank Indonesia (BI) tak perlu agresif menaikkan suku bunga. Meskipun bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, akan menaikkan bunga dari tiga kali menjadi empat kali.



Sebelumnya, bank sentral AS telah dua kali menaikkan suku bunga pada Maret dan Juni ini. Kemungkinan Fed Fund Rate akan kembali naik pada September dan Desember seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi ditopang beberapa indikator.

"Ada ekspektasi dari investor bahwa negara berkembang harus mengikuti, mungkin rasanya negara berkembang akan mengikuti dengan cara yang tidak harus agresif sekali," kata dia ditemui di kediaman Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Jalan Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 15 Juni 2018.



Dirinya menambahkan, BI memiliki berbagai instrumen kebijakan guna merespons kebijakan Fed yang menaikkan bunga empat kali tahun ini. Namun dirinya enggan mengira-ngira apakah BI juga akan kembali menaikkan suku bunganya setelah kenaikan dua kali bulan lalu.



"Tergantung kita lihat suasana pasarnya. Kalau saat ini kan suasana pasarnya cukup tenang. Dengan elemen yang diberikan Pak Perry dan juga strategi mengelola keseimbangan kemarin rasanya pasarnya sudah cukup. Mungkin belum ada keperluan mendesak (menaikkan suku bunga)," jelas dia.



Sementara itu, perbankan belum melihat adanya kemungkinan kenaikan suku bunga dana maupun kredit dalam waktu dekat ini. Tiko mengakui kebijakan BI yang juga dipengaruhi kondisi global akan menentukan arah suku bunga bank ke depannya.



"Dalam jangka pendek (bunga) kredit belum perlu naik tapi mungkin special rate deposito setelah Juni. Kalau rupiah 5,75 persen dan dolar 2,5 persen. Sementara (bunga kredit) belum, kita mengorbankan margin dulu, margin turun dulu enggak apa-apa," pungkasnya.









(AHL)