Menteri Susi dan PM Norwegia Bahas Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Oslo: Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti membahas secara komprehensif isu-isu kelautan seperti halnya redefinisi tata kelola laut bebas, termasuk pengaturan dan pengawasan laut bebas seperti hak laut (ocean rights); pengembangan wilayah kawasan lindung di laut (marine protected areas); kejahatan perikanan lintas negara yang terorganisir (transnational organized fisheries crime) sampai dengan diperlukannya platform bersama yang dapat dijadikan dasar pengembangan komitmen di tingkat global, nasional, maupun regional untuk menyelamatkan laut dunia pada pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Juni 2018, di Museum Kemaritiman Norwegia.



Susi Pudjiastuti memberikan perhatian khusus tentang komitmen-komitmen yang dilakukan dalam kerangka OOC maupun UN Ocean Conference yang pertama dilakukan di New York. Untuk OOC saja (sejak OOC 1 sampai dengan OOC 4) telah diidentifikasi terdapat 663 komitmen.

"Banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal yang positif sebagai wujud peningkatan kesadaran negara, namun demikian terdapat kekhawatiran komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada common platform yakni konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedang dihadapi," kata Susi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Juni 2018.



Yang terjadi adalah over-committed tidak berdampak pada perbaikan kondisi laut dunia. Dalam forum tersebut dirinya juga mengangkat isu perlunya perangkat monitoring serta evaluasi terhadap komitmen-komitmen negara dan non negara tentang kemajuan (progress), keberhasilan (success) dan dampak/perubahan kondisi (impact).



Terdapat tiga pihak saat ini yang mempersiapkan metode untuk memantau komitmen (commitment tracking) yaitu EU (tuan rumah OOC 2017), UN-DESA, dan Pemerintah Indonesia (tuan rumah OOC 2018). Ketiganya akan bertemu untuk membahas dan merealisasikan gagasan di atas di Juli 2018 ini.



Menteri Susi juga mengusulkan dua hal penting yang pertama adalah komitmen yang disampaikan haruslah berdasarkan common platform yang dibangun terlebih dahulu. "Common platform ini akan menjadi basis pengembangan komitmen," kata dia.



Kemudian kedua adalah mekanisme penilaian atau pengukuran mengenai progress, tingkat kesuksesan dan dampak sehingga kekhawatiran komitmen hanya sebatas di atas kertas dapat dihindari.



Selain membahas tentang kualitas komitmen dan perlunya perangkat pemantauan terhadap komitmen komitmen penyehatan laut, isu overfishing dan IUU fishing juga menjadi isu yang dibahas dalam pertemuan ini khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas (high sea) yang masih memperbolehkan transhipment



Banyak tindak pidana penyelundupan dan kejahatan lainnya terjadi di laut lepas ini karena tidak ada larangan melakukan transhipment. Oleh sebab itu, praktik transshipment di tengah laut khususnya di laut lepas harus dilarang. Apabila transhipment masih terus terjadi, maka perjanjian internasional Port State Measures Agreement (PSMA) sebagai perangkat hukum internasional tidak dapat berjalan efektif karena banyak kapal ikan justru tidak bersandar di pelabuhan (porting), sehingga PSMA tidak terlalu memberikan manfaat bagi negara pelabuhan (port states) dalam mencegah IUUF.



Seusai acara high level panel, Menteri Susi berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Norwegia Erna Solberg. Menteri Susi atas nama Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang erat selama ini dengan Pemerintah Norwegia dalam memberantas kejahatan lintas batas terorganisir di bidang perikanan.



Pada akhir kesempatan pertemuan tingkat tinggi tersebut, Menteri Susi yang didampingi oleh Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja serta Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa pun mengajak PM Norwegia, Sekjen PBB serta para perwakilan negara-negara untuk hadir dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Our Ocean Conference ke-5 2018 di Bali, Oktober 2018.





