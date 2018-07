Permintaan Minim, Harga Daging Sapi di Sukabumi Turun

Harga daging sapi di Ternate, Maluku Utara (Malut) pada pekan pertama Ramadan mengalami kenaikan dari Rp110 ribu per kilogram (kg)…

Minggu, 20 May 2018 16:12

Minggu, 13 May 2018 18:00

Minggu, 13 May 2018 17:00

Pengusaha kerajinan sepatu lukis Owi Art and Craft Manado, Sulawesi Utara, memberikan potongan harga atau diskon kepada pembeli ya…

tips keuangan Sabtu, 07 Jul 2018 16:03 Sabtu, 07 Jul 2018 16:03

Big thanks to Kartini, mungkin bahasa yang tepat untuk diucapkan oleh perempuan zaman now.