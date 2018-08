Demi Tingkatkan Devisa, OJK Keluarkan Paket Kebijakan

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan paket kebijakan di tengah-tengah pelemahan mata uang dan juga indeks harga saham gabungan (IHSG).



Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan paket tersebut diarahkan untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk memacu produktivitas sektor riil sehingga bisa diarahkan untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk memacu produktivitas sektor riil. Langkah ini diharapkan bisa mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Paket kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kredit dan pemniayaan di sektor produktif sehingga meningkatkan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor riil serta penciptaan lapangan kerja serta mendorong ekspor," kata Wimboh di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.



OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan. Otoritas memandang masih ada ruang yang cukup dalam koridor kehati-hatian untuk melakukan beberapa paket kebijakan yang diutamakan dan akan mendorong ekspor serta mengakselerasi pertumbuhan nasional dengan tetap menjaga stabilitas sektor industri jasa keuangan nasional.



Kebijakan dalam mendorong ekspor dan insutri penghasil devisa antara lain:



1. Memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri penghasil barang substitusi impor dan industri pariwisata, di antaranya melalui penyesuaian ketentuan prudensial, seperti: aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), BMPK, penyediaan modal inti dan kualitas aktiva.



2. Merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran LPEI untuk lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor, meningkatkan peran LPEI dalam penyedia instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi untuk asuransi terkait ekspor.



3. Menfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 kawasan strategis pariwisata nasional selain Bali.



4. Menfasilitasi KUR klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian.



Sementara kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di antaranya:



1. Melakukan penyesuaian ketentuan prudential di industri perbankan seperti penyesuaian ketentuan ATMR untuk pembiayaan sektor perumahan, termasuk di dalamnya menghapus larangan pemberian kredit pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal dan meringankan persyaratan kewajiban penilaian agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aset (PPA).



2. Mendorong lebih berkembangnya startup financial technology, termasuk equity crowdfunding, karena peran mereka yang besar dalam membuka akses permodalan bagi UMKM yang besar kontribusinya pada PDB nasional, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen.



3. Memfasilitasi pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritisasi aset, obligasi daerah, green bonds, blended finance dan instrumen bersifat syariah serta hedging instrumen. OJK juga akan meningkatkan cakupan investor domestik, di antaranya melalui perusahaan efek daerah.



4. Mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.



5. Memperbolehkan lembaga pembiayaan memberikan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembiayaan otomotif. Syaratnya, memiliki tingkat kesehatan yang sehat dengan NPF di bawah satu persen.



"Kami berharap peran sektor jasa keuangan dalam pembiayaan makin besar memperkuat cadangan devisa," jelas Wimboh.





