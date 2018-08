AAJI Harap 50% Agen Asuransi Jiwa jadi Anggota MDRT

Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengapresiasi keberadaan komunitas agen asuransi jiwa yang tergabung dalam Million Dollar Round Table (MDRT) Indonesia. Hingga saat ini, MDRT memiliki anggota sebanyak 2.048 orang.



Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim mengakui anggota MDRT Indonesia masih sekitar satu persen dari total anggota asuransi jiwa yang telah mencapai 600 ribu agen. Hal tersebut jadi alasan Hendrisman untuk mendorong agen asuransi jiwa bergabung ke MDRT.

"Kalau bisa sampai 50 persen agen asurnasi jiwa bergabung dalam MDRT. Itu akan membesarkan industri asuransi," kata Hendrisman dalam konferensi pers di Rumah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jalan Talang Betutu, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Agustus 2018.



Hendrisman mengatakan saat ini AAJI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong pencapaian target 10 juta agen asuransi dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya mencapai target tersebut tak mudah, terlebih mendapatkan agen yang profesional.



"AAJI mendukung MDRT karena dua alasan. Pertama kita harus menciptakan 10 juta agen. Ini tidak mudah, karena sampai hari ini baru mencapai 600 ribuan agen tersertifikasi. Kedua agen dengan kompetensi yang baik, lebih susah lagi. Nah sekarang MDRT ini ekslusif dan dikenal secara global. Ini harus kita gemakan ke semua agen," jelas Hendrisman.



Hendrisman menambahkan agen masih menjadi penopang dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Pada akhir 2017, dari total premi yang berhasil dikumpulkan oleh industri asuransi jiwa nasional sebesar Rp195,72 triliun atau tumbuh 17, 2 persen dari tahun sebelumnya, di mana 37,1 persen merupakan kontribusi dari jalur distribusi keagenan.



Di kesempatan yang sama, Country Chair MDRT Indonesia Glen Alexander Winata menjelaskan, MDRT merupakan perkumpulan dari para profesional asuransi seluruh dunia yang telah berdiri sejak 1927. Saat ini keanggotaan MDRT global mencapai lebih dari 65.000 profesional di bidang jasa asuransi jiwa dan finansial yang berasal dari 511 perusahaan dari 77 negara di dunia.



Pada 2018, jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia yang menjadi anggota MDRT mencapai 2.048 anggota atau meningkat 49 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, jumlah anggota MDRT di Indonesia menempati posisi ke empat setelah Thailand (2.237 anggota), Vietnam (2.229 anggota), dan Filipina dengan 2.068 anggota.



"Tahun lalu Indonesia menempati posisi ketiga. Harapannya tahun depan kita bisa kembali ke posisi tiga atau bahkan lebih dari itu. Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, jumlah anggota MDRT Indonesia ditargetkan tumbuh 20-50 persen per tahun. Sedangkan, untuk tahun depan jumlah anggota MDRT ditargetkan bisa mencapai lebih dari 3.000 anggota," harap Glen.



Ada beberapa persyaratan untuk menjadi anggota MDRT. Dari sisi premi, agen asuransi harus mencapai First Year Premium (FYP) minimal sebesar Rp552.561.000 dalam satu tahun. Setelah memenuhi ketentuan tersebut, agen harus mendaftar sebagai anggota MDRT dengan biaya pendaftaran sebesar USD550.



"Nilai investasi USD550 itu sebanding dengan manfaat yang akan kita terima. Kami juga terus menyelenggarakan MDRT road show dan mendukung mentoring class di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan-perusahaan juga perlu terus diedukasi manfaat MDRT karena salah satunya dapat meningkatkan kualitas dan pendapatan perusahaan," urai Glen.



Sedangkan untuk masuk ke level yang lebih tinggi yakni Court of the Table (COT), jumlah preminya harus mencapai Rp1.657.683.000. Dan, untuk menduduki level tertinggi yakni Top of the Table (TOT), seorang agen harus bisa mengumpulkan premi sebesar Rp3.315.366.000.



Di samping itu, agen juga bisa mendaftar menjadi anggota MDRT dilihat dari besarnya komisi pribadi tahun pertama. Untuk MDRT, komisinya adalah sebesar Rp276.280.500, COT sebesar Rp828.841.500, dan TOT sebanyak Rp1.657.683.000.



"Secara terus-menerus kami juga akan mengedukasi manfaat MDRT karena salah satunya dapat meningkatkan kualitas dan pendapatan perusahaan," pungkasnya.









(ABD)