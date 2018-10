Sambung Tol Laut, Kemenhub Gelontorkan Rp400 Miliar/Tahun

Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui implementasi program tol laut masih belum maksimal dan harus terus ditingkatkan. Padahal, tiap tahunnya Kemenhub menggelontorkan anggaran sebanyak Rp400 miliar untuk membuat rangkaian tol laut.



"Untuk membuat rangkaian tol laut, kita mengeluarkan hampir Rp400 miliar tiap tahun. Yang akan datang, kita akan buat titik-titik baru sebagai hub," ujar Budi dalam paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dia bilang, kendala implementasi program tol laut adalah soal kontrol lantaran jarak untuk menyambung satu titik ke titik yang lainnya terlalu jauh. Oleh sebab itu, Kemenhub berencana menggandeng pihak lain untuk mengontrol penggunaan tol laut melalui IT.



"Saya akan melibatkan pihak-pihak tertentu dan memanfaatkan IT untuk memonitor berapa volumenya, siapa yang beli, dan sebagainya. Karena kita enggak mau apa yang kita lakukan itu dinikmati oleh spekulan (sehingga memainkan harga-harga barang," bebernya.



Kendala lainnya, sambung Budi, adalah soal distribusi yang harus ditambah. Budi akan menyetop jalur-jalur ekonomis agar anggaran yang digelontorkan untuk membuka jalur tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.



Di sisi lain, Kemenhub saat ini juga tengah memetakan daerah-daerah penghasil pangan. Daerah tersebut nantinya akan menjadi jalur prioritas agar kapal-kapal pengangkut bisa melalui jalur tol laut.



"Nah ini harus kita petakan untuk diangkut. Umpamanya di Bima, itu ada potensi jagung yang luar biasa. Saya harus pindahkan itu ke jalur yang produktif," pungkas Budi.





(SAW)