Menggenjot Industri Lokal Berdaya Saing Global

Jakarta: Shift Indonesia akan menggelar Indonesia Operational Excellence Conference and Award (Opexcon) pada 7 November 2018. Opexcon jadi ajang untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan peningkatan daya saing industri lokal.



Chairman Shift Indonesia Ferdinan Hasiholan mengatakan Opexcon jadi ajang mempertemukan para pelaku bisnis lintas sektor untuk berbagi pengetahuan bisnis terkait budaya operational excellence. Ada sekitar 1.000 top manajemen yang akan hadir dalam konferensi tahunan tersebut.

"Kita harapkan ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia karena kita punya industri yang sangat besar. Oleh karena itu, acara Opexcon ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa industri harus kita tingkatkan agi perkembangannya," ujar Ferdinan dalam konferensi pers di Gedung Jakarta Design Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.



Menurutnya, industri lokal saat ini tengah ditantang untuk menerapkan industri generasi keempat. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi jadi salah satu poin utama dalam implementasi revolusi industri 4.0.



"Misalnya bisnis platform berbasis teknologi, mereka mengoperasikan bisnis menggunakan data dan teknologi. Model bisnis baru ini memiliki kecepatan dan kelincahan inovasi sehingga mendorong para pelaku bisnis untuk beradaptasi dan memiliki pola pikir baru," bebernya.



Di kesempatan yang sama Kabid Litbang Teknologi Industri, Puslitbang Teknologi dan Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Hendra Yetty meyakini implementasi industri generasi keempat akan menyejajarkan industri lokal dengan industri global.



"Seiring dengan perubahan yang terjadi di sektor industri glonal termasuk adanya revolusi industri 4.0, pelaku bisnis perlu menyesuaikan dan mempersiapkan diri dengan terus melakukan improvement untuk meningkatkan daya saing," imbuhnya.



Opexcon merupakan forum yang menghadirkan profesional dari lintas sektor untuk berbagi pengetahuan dan best practice yang telah sukses dijalankan. Tahun ini, Opexcon mengangkat tema 'Agility, Customer Centricity, and Operational Transformation in VUCA World'. Topik ini untuk membantu industri Tanah Air lebih siap dalam menghadapi era volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA) yang penuh gejolak dan ketidakpastian.



Selain konferensi, Shift Indonesia juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhasil melakukan efisiensi serta meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui perbaikan proses yang berkelanjutan.





