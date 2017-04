OJK: Industri Keuangan Syariah Perlu Hadirkan Terobosan

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai jika industri keuangan syariah perlu melakukan sinergi. Dengan begitu diharapkan muncul terobosan untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, potensi keuangan syariah Indonesia terlihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas muslim. Hal ini memberi peluang bagi perluasan bagi keuangan syariah.

"Enggak hanya penduduk Indonesia, 2050 kita jadi nomor tiga, potensi kecil-kecil kaya mikro finance, mikro insurance. Enggak hanya mikro, tapi juga yang besar-besar buka akses yang luas di bawah. Di tengah juga dikatakan jumlah menengah, pendidikan (keuangan syariah) yang lumayan baik," ujarnya di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2017.Potensi ini, kata Muliaman, didukung oleh komitemn yang diberikan pemerintah untuk mendorong industri keuangan syariah. Salah satunya adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo."Belum lagi undang-undang, ada UU SBN, Didukung dengan fatwa. Tapi kenapa belum berkembang. Kita harus cari terobosan agar enggak terus-menerus ada di status quo yang saya rasa dalam kekurangan kita," jelas dia.Saat ini market share industri keuangan syariah baru sebesar Rp353,5 triliun dengan market share 5,18 persen. Sementara per 10 Maret 2017, aset Saham Syariah Rp3,201,03 triliun (marker share 54,68 persen), Sukuk Korporasi Rp11,75 triliun (3,69 persen), Reksa Dana Syariah Rp16,12 triliun (4,59 persen), SBSN Rp420,91triliun (15,18 persen).Sementara itu, per 31 Desember 2016 lalu, aset asuransi Syariah Rp33,24 triliun (market share 3,44 persen), Lembaga Pembiayaan Rp36,94 triliun (7,24 persen), Lembaga Jasa Keuangan Khusus Rp18,43 triliun (9,93 persen), dan Lembaga Keuangan Mikro Rp0,63 triliun (22,36 persen)."Kita perlu terobosan dalam strategi. Kalau bisnis as usual dalam beberapa tahun terakhir enggak lihat perkembangan yang meyakinkan. Perlu pemikiran bersama, pendekatan koordinasi, saling mendorong satu sama lainnya dan terobosan baru di tengah-tengah tantangan yang dihadapi," pungkasnya.(SAW)