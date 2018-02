Lima Destinasi Pariwisata Indonesia Bakal Diserbu Tamu IMF-WB 2018

Jakarta: Pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang diselenggarakan di Bali pada 12-14 Oktober menjadi momen bagi Indonesia untuk mempromosikan keindahan pariwisata Tanah Air.



Setidaknya ada lima destinasi pariwisata yang bakal diperkenalkan lewat paket wisata Beyond Bali V yakni Raja Ampat, Pulau Komodo, Tana Toraja, Danau Toba, dan Candi Borobudur.

Paket wisata ini diyakini menjadi serbuan 20 ribu tamu IMF-WB dari 189 negara di dunia yang meliputi Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara anggota, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media.



Press Secretary External and Corporate Relations Bank Dunia David M Theis mengatakan panitia penyelenggara pertemuan tahunan IMF-World Bank mengambil tema "Voyage to Indonesia" untuk memperkenalkan paket wisata tersebut.



"Banyak even yang kami branding voyage to Indonesia," katanya ditemui di Century Park Hotel, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.



Menurut David tema ini bakal menarik perhatian delegasi terhadap destinasi wisata Indonesia selain Bali. Di sisi lain Indonesia akan mendapat image yang reformed, resilient, dan progressive.



Dalam mempromosikan paket wisata Bali V, panitia IMF-WB telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), serta Kementerian/Lembaga lainnya.



"Kami bekerja sama dengan Kemenkeu untuk mengadakan banyak acara nantinya," imbuh David.









(AHL)