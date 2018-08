SCG Optimistis dengan Fundamental Ekonomi Indonesia

Jakarta: Perusahaan semen asal negeri Thailand, PT SCG Indonesia , yakin dengan fundamental perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang diyakini akan terus membaik membuat perusahaan ini yakin untuk terus berinvestasi di Indonesia.



"Kita mau investasi jangka panjang ke indonesia kita sudah akusisi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) sebesar 29 persen," jelas Country Director SCG Indonesia Nantapong Cantrakul saat berkunjung ke Media Grup, seperti diberitakan Minggu, 19 Agustus 2018.

Dia mengaku investasi perusahaan yang sudah hadir dari 1995 di indonesia ini akan semakin menarik dengan perkembangan perekonomian Indonesia dengan populasi penduduk yang tinggi serta konsumsi yang menghuni sebagian besar dari Produk Domestik Bruto (PDB).



"Kita sangat percaya diri untuk berbisnis di Indonesia. Banyak orang konsumsi dan bahkan kelebihan pasokan masih ada peluang dari infrastruktur yang membutuhkan semen sebagai baham baku mentah," jelas dia.



Dia menambahkan pertumbuhan keuntungan yang lebih besar di Indonesia ketimbang di negara asal juga menjadi pemicunya. Pertumbuhan penjualan SCG di Thailand mencapai satu atau dua persen sedangkan di Indonesia bisa mencapai lima persen.



"Indonesia bisa lima persen di Thailand hanya satu atau dua persen per tahun pertumbuhannya," kata dia.



Business Support Director PT SCG Indonesia VIkorn Phongsathorn menambahkan bahwa indonesia merupakan pasar yang besar dan paling stabil di ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia di ASEAN adalah yang terbanyak bahkan di Asia masuk jumlah penduduk terbanyak ketiga.



"Kita juga memiliki joint venture dengan usaha petrochecmal dengan Chandra Asri. Peluangnya masih sangat besar karena 40 persen Petrochemical di Indonesia masih impor. Selain itu konsumsi per kapita dengan negara lain masih sangat besar di indonesia," jelas dia.



Marketing Manager PT SCG Indonesia Phusadee Saengsirichai Mengatakan bahwa perkembangan teknologi membuat harga jual semen PT SCG Indonesia menjadi bersaing dengan produk lainnya. Selain itu perusahaan juga masih fokus untuk mengembangan pemasaran di Pulau Jawa.



"Harga murah karena kita kembangkan teknologi yang murah readymix, precast. Hampir sebagian besar penjualan kita berada di Pulau Jawa," jelas dia.





(SAW)