Metrotvnews.com, Nusa Dua: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jika konsumen keuangan perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar ke depannya produk dan atau layanan jasa keuangan ini dapat memberikan multiplier effect ke perekonomian Indonesia.



Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan, yang dilakukan oleh OJK saat ini seiring dengan langkah dan pelaksanaan Nawacita Presiden Joko Widodo. Apalagi rencana ini ada dalam action plan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).

"Program OJK sejalan dengan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016," kata Kusumaningtuti dalam konferensi pers Seminar Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection, di Nusa Dua, Bali, Kamis 4 Mei 2017.Seminar internasional merupakan salah satu sarana manfaat balik pemanfaatan anggaran OJK untuk industri ini. Selama dua hari dengan narasumber dan peserta berasal dari regulator keuangan, pengawas jasa keuangan, lembaga pemerintah, organisasi internasional, pelaku industri keuangan, akademisi/peneliti, pemerhati perilaku konsumen jasa keuangan, serta masyarakat umum.Adapun topik yang akan dibahas antara lain, peran pemerintah/regulator dan lembaga jasa keuangan dalam mengubah perilaku konsumen keuangan melalui literasi, inklus, dan perlindungan konsumen keuangan. Kedua yaitu perkembangan fintech dalam mendorong perubahan perilaku konsumen keuangan.Selain itu ada pula hasil riset tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap perubahan perilaku konsumen keuangan. Serta berbagai metode asesmen perilaku konsumen oleh lembaga jasa keuangan dan pengawasan market conduct berbasis risiko. Manfaat literasi dan inklusi keuangan serta market conduct dari perspektif regulator keuangan."Melalui seminar ini, diharapkan OJK akan memperoleh berbagai masukan, strategi, dan best practices dari berbagai ahli dan praktisi keuangan untuk diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan konsumen maupun pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan yang akan datang untuk mendukung perubahan perilaku konsumen yang berdampak positif bagi industri jasa keuangan," pungkasnya.(AHL)