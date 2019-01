Ayoomall.com, Solusi Belanja Online Tanpa Takut Tertipu

Jakarta: Airmas Group melalui PT Armindo Mandiri melakukan soft launching layanan e-commerce terbaru yang diberi nama Ayoomall.com. Ayoomall.com digadang sebagai toko retail online terluas se-Indonesia.



Ayoomall.com mengusung konsep yang menggabungkan antara toko online dan toko offline. Konsep ini dinilai sebagai solusi bagi pembeli yang meragukan kondisi barang yang dibeli via online dalam kondisi baik.



"Ini beda dengan konsep yang sudah ada sebelumnya. Kalau ada yang mirip dengan kita, itu hanya mirip dua hingga tiga cabang saja. Kami serentak di 26 titik," ujar CIO Airmas Group Jonie Hermanto, ditemui usai soft launching di Ayoocafe, Komplek Ketapang Indah, Blok B3, Nomor 8-13, Jakarta Barat, Jumat, 11 Januari 2019.





Suasana soft launching Ayoomall.com. (Foto: Medcom.id/Gervin N Purba)



Jonie menjelaskan, selama ini pembeli jika berbelanja online tidak bisa memastikan apakah barang yang akan dibelinya dalam kondisi bagus. Melalui Ayoomall.com, pembeli bisa melihat kondisi barang dengan diarahkan ke toko Ayoomall.com terdekat dari lokasi alamat pembeli, dan direkomendasikan untuk mengambil di tempat itu.



Ada tiga cara untuk berbelanja via Ayoomall.com. Pertama berbelanja online, atau metode yang sama ketika berbelanja via e-commerce lain (memesan via online dan barang dikirim ke rumah). Kedua, pick up store/pick up point. Pembeli berbelanja via aplikasi, bertransaksi via aplikasi, dan mengambil barang di toko retail fisik dengan menunjukkan invoice.



"Ketiga, membayar via aplikasi. Tidak perlu online, langsung datang ke toko fisik dan membayar lewat QR Code," ujar Jonie menjelaskan.



Jaringan toko retail fisik memungkinkan Ayoomall.com untuk mempercepat pengiriman barang. Barang yang sudah dibeli tidak dikirim dari gudang pusat Ayoomall.com di Jakarta, tetapi dapat dikirim dari berbagai outlet Ayoomall.com di daerah.



Keunggulan lain Ayoomall.com adalah pelayanan purna-jual. Misalnya, barang rusak. Tidak perlu lagi dikirim ke Jakarta, namun bisa langsung ke outlet Ayoomall.com tedekat. Hal ini dimungkinkan karena Ayoomall.com menggunakan jaringan Ayooklik yang sudah tersebar di 26 provinsi di Indonesia.



Selain itu, pelanggan juga bisa mengunjungi situs Ayooservice. "Tinggal masuk ke situs Ayooservice, klik klaim service, nanti ditunjukkan cabang terdekat. Nanti akan diambil oleh kurir dan pembayaran bisa dilakukan di web," ujarnya.





CIO Airmas Group Jonie Hermanto. (Foto: Medcom.id/Gervin N P)



Soft launching Ayoomall.com dilakukan serentak. Selain di Jakarta, juga diadakan di Riau. Rencananya pada 15 Agustus 2019, akan diluncurkan serentak di 26 wilayah, di antaranya Palembang, Denpasar, dan Surabaya (dua titik).



Untuk awal peluncuran ini, produk-produk yang dijual meliputi komputer, laptop, printer, scanner, proyektor, ponsel pintar, tablet, kamera, peralatan audio, dan keperluan server. Lima tahun ke depan, semua kategori barang bisa dijual via Ayoomall.com.



Jonie berharap konsep yang ditawarkan Ayoomall.com dapat diterima masyarakat sehingga menjadi paradigma baru dalam berbelanja. "Konsep ini diharapkan menjadi jawaban. Kita tahu kalau selama ini berbelanja online takut tertipu," ucapnya.



