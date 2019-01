Citilink Siap Berlakukan Bagasi Berbayar

Tangerang: Maskapai Citilink Indonesia akan memberlakukan ketentuan baru untuk penumpangnya yang hendak berpergian dengan membawa bagasi pada rute-rute penerbangan domestik. Mengikuti jejak Lion Air, Citilink Indonesia juga berencana menghapus fasilitas bagasi gratis yang biasanya diberikan kepada penumpang.



"Ketentuan yang akan diberlakukan untuk bagasi tercatat penumpang merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi," kata Pjs VP Sales & Distribution Citilink Indonesia Amalia Yaksa, di Tangerang, Kamis, 10 Januari 2019.

Amalia menambahkan sesuai Pasal 3 pada PM 185 Tahun 2015 disebutkan bahwa Citilink Indonesia termasuk dalam kategori maskapai dengan pelayanan no frills atau pelayanan dengan standar minimum.



"Maka sesuai dengan kelompok pelayanan yang tertera pada Pasal 22 khususnya butir c PM 185 tahun 2015 yang menyatakan bahwa maskapai no frills dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat," kata Amalia.







Saat ini, manajemen Citilink Indonesia sedang melakukan koordinasi dengan stakeholders baik external termasuk otoritas maupun internal. Hal itu guna mempersiapkan seluruh infrastruktur pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan bagasi tercatat yang baru ini mulai dari SOP hingga kesiapan SDM, serta sosialisasi kepada masyarakat.



Citilink Indonesia berharap ketentuan terbaru terkait bagasi tercatat ini dapat berjalan dengan baik dengan terus menjaga kualitas pelayanan penerbangan yang selalu mengedepankan faktor keselamatan dan keamanan bagi seluruh penumpangnya.



Selain itu, ketentuan ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam dinamika iklim industri penerbangan nasional yang positif dengan persaingan yang sehat.









