PPI Klaim tak Merugi Turunkan Harga Sembako di Puncak Jaya

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengirimkan 15 truk bahan pokok ke Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Puluhan ton sembako berisi gula, tepung dan minyak goreng ini dikirim untuk menurunkan harga sembako hingga 25 persen sesuai target Menteri BUMN Rini Soemarno.



Direktur Utama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani menuturkan, perseroan tidak mengalami kerugian dengan meski menjual harga di bawah harga di daerah tersebut. PPI masih mencatat untung meski dalam jumlah kecil.

"Jadi PPI kira-kira sekarang masih dibawah target sedikti tapi tetap untung, ini lagi berhitung," katanya di ruang pers Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Perseroan pun menargetkan keuntungan Rp72 miliar dari pengiriman sembako tersebut. Jika harga diturunkan 25 persen maka harga gula di Puncak Jaya menjadi Rp21.750 per kg, minyak goreng Rp23.250 per liter dan tepung terigu Rp18.000 per kg.



"Target Rp72 miliar masih kecil tapi ga rugi. Harga pasar di Puncak Jaya, gula sekira Rp29.000 per kilogram (kg), minyak goreng Rp31.000 per liter dan tepung terigu Rp24.000 per kg," ungkap dia.



Dalam menurunkan harga sembako ini, Agus mengaku memiliki cerita khusus mulai dari mengubah rute pengiriman barang melalui jalur laut dengan rute Jawa-Surabaya-Timika-Wamena-Puncak Jaya. Rute ini dipercaya mampu memangkas biaya logistik yang sangat mahal. Selain itu, PPI menyesuaikan waktu keberangkatan pesawat dan datangnya kapal agar sembako tersebut tak perlu disimpan di gudang.



"Kita pikirkan bagaimana kirim barang pakai rute yang biaya relatif murah. Akhirnya diputuskan untuk pakai jalur Surabaya-Timika-Wamena-Puncak Jaya. Itu rute paling murah," ungkap dia.



Lebih lanjut PPI menggandeng Pelni, PT Pos dan Pelindo untuk mengirimkan sembako ke Puncak Jaya. Kemudian perseroan juga menunjuk tiga toko di Puncak Jaya untuk menjual sembako sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh PPI.



"Kami langsung membuat kontrak produsen langsung khusus Puncak Jaya. Hal ini untuk mengurangi rantai pasok karena medan di sana berat," tutup dia.



Sebelumnya, harga semen di Papua utamanya di Puncak Jaya berhasil diturunkan dari harga Rp2 juta menjadi Rp370.000 untuk ukuran 40 sak.







(SAW)