IMF-WB Diharap Sepakati 'Bali Fintech'

Jakarta: Pemerintah Indonesia menginisiasi 'Bali Fintech' dalam pertemuan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) yang akan berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Bali Fintech merupakan usulan acuan dalam pengembangan financial technology yang bisa diterapkan di seluruh negara dunia.



"Bali Fintech Agenda ini kami memanfaatkan betul supaya policy global fintech kita sepakati sehingga ini jadi referensi utama terkait fintech. Ini di sisi regulator untuk menyepakati isu-isu besarnya," kata Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Susiwijono Moegiarso di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018.

Menurut Susiwijono, Bali Fintech merupakan isu prioritas Pemerintah Indonesia dalam annual meeting IMF-WB 2018. Bali Fintech terdapat dalam agenda pertemuan yang mengangkat tema 'Digital Economy and Finance' dan dihelat pada Kamis, 11 Oktober 2018, pukul 13.00-14.30 WITA.



Presiden Joko Widodo bakal menjadi keynote speaker pada acara dengan format seminar itu. Di samping itu, akan hadir pula panelis seperti Managing Director IMF Christine Lagarde, President World Bank Jim Young Kim, hingga Sri Mulyani Indrawati yang hadir sebagai Chair Development Committee.



Susiwijono menjelaskan, Bali Fintech berisi 12 pokok utama pengembanggan financial technology yang dihasilkan dalam pertemuan World Bank sebelumnya. Bila disepakati, ke-12 pokok itu akan menjadi acuan dalam pengembangan fintech semua negara di dunia.



"Ini menjadi penting karena ke depan e-commerce akan jadi satu aktivitas yang mendominasi, sehingga aturan-aturan ini harus jelas," ungkap dia.



Isi Bali Fintech sendiri sudah diteruskan kepada pihak-pihak terkait untuk didalami lebih lanjut. Di antaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).



"Ke-12 principal ini mengatur detail soal pengaturan fintech yang dituangkan dalam Bali Fintech Agenda. Di Kemenko Perekonomian ada tim e-commerce yang ada di Deputi IV sedang memfinalisasi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai e-commerce," tutup Susiwijono.





