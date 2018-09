19 Produk Baja Indonesia Bebas Tarif Masuk ke AS

Washington: Amerika Serikat (AS) memberikan pengecualian terhadap 19 produk baja jenis carbon and alloy dan stainless steel (baja tahan karat) asal Tanah Air dari tarif impor baja global yang ditetapkan sebesar 25 persen.



Dengan pengecualian tersebut, produk baja terpilih asal Indonesia bisa masuk ke pasar Negeri Paman Sam dengan tarif impor nol persen.

Kabar baik itu merupakan hasil konkret dari diplomasi ekonomi yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Washington DC, AS, pada 23-27 Juli lalu.



Enggartiasto tidak hanya berhasil meyakinkan Pemerintah AS, melainkan juga para pelaku bisnis di sana, bahwa produk-produk baja dan alumunium yang diimpor dari Indonesia tidak diproduksi di negara Adidaya itu. Di sisi lain, industri di sana memiliki kebutuhan akan produk tersebut yang harus dipenuhi.



"Kami yakinkan kepada mereka bahwa Indonesia pantas untuk dikecualikan dari tarif global AS karena produk Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk di AS dan sudah masuk ke dalam rantai nilai global AS. Pengecualian ini tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga industri AS,” ujar Enggartiasto melalui keterangan resmi, Senin, 3 September 2018.



Keputusan tersebut secara resmi dikeluarkan pihak AS pada 2 Agustus silam.



Sebelumnya, Indonesia juga pernah memperoleh pengecualian untuk 161 permohonan produk baja carbon and alloy dengan total volume sebesar lebih dari 6.976 ton dan aluminium sheet sebesar 1.680 ton.



Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengungkapkan, saat ini, masih terdapat 12 permohonan pengecualian produk baja Indonesia dengan kuantitas lebih dari 336.688 ton dan 276 permohonan pengecualian produk aluminium Indonesia dengan kuantitas lebih dari 367.351 ton.



Semuanya masih menunggu putusan dari pemerintah AS.



"Pemerintah akan terus melakukan komunikasi intensif dengan AS. Upaya pendekatan secara langsung seperti ini sangat penting, terutama di tengah kondisi perang dagang seperti ini," tuturnya.



Berdasarkan data BPS, ekspor baja Indonesia ke AS sepanjang semester pertama 2018 mencapai USD139 juta, meningkat 78 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor aluminium Indonesia ke AS pada Januari-Juni 2018 tercatat sebesar USD147 juta, atau naik 47 persen dibandingkan periode yang sama di 2017.



Kebijakan menaikkan tarif impor produk baja dan aluminium dilakukan pemerintah AS pada 23 Maret silam. Tarif impor keduanya dinaikkan menjadi 25 persen dan 10 persen setelah sebelumnya diterapkan kebijakan tarif nol persen.



Dasar kenaikan tarif tersebut adalah hasil penyelidikan Kementerian Perdagangan AS (US Department of Commerce) yang dilaksanakan atas mandat Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, di mana ditemukan adanya ancaman terhadap keamanan nasional dari impor baja dan aluminium ke AS dari seluruh negara di seluruh dunia, kecuali Australia.









(AHL)