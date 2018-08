Butuh Kemampuan Manajerial untuk Membangun Start Up

Jakarta: Semangat generasi muda Indonesia di dalam membangun usaha baru berbasis digital (start up) harus diimbangi dengan kemampuan mengelola usaha (manajerial). Itu dibutuhkan agar usaha yang sedang dijalankan dapat berjalan lancar dengan lancar.



Direktur Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) Dinnur Garista Wirawan mengatakan bahwa tantangan terbesar generasi muda saat ini, khususnya yang sedang mengembangkan start up, ialah kemampuan mengelola usaha. Generasi muda juga harus peka terhadap keinginan pasar.

"Setelah kita riset, banyak anak muda yang sulit me-manage start up. Kebanyakan mereka ingin tidak ada batasan dalam bekerja, sementara bisnis digital juga perlu manajerial dan itu ada batasan," ujarnya di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu, 19 Agustus 2018.



Menurut Dinnur, sebelum memulai start up, para pemula harus dibekali kemampuan mengelola usaha di bidang digital. Dengan demikian, nantinya bukan hanya mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih pesat bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.



"Pertama-tama mereka harus tahu dulu tentang perkembangan di era digital. Karena sebenarnya, tantangannya itu tidak mudah. Dibutuhkan creativity, communication, dan collaboration," ungkapnya.



Melalui ajang ISYF, Dinnur selaku pendiri menjelaskan bahwa selama kegiatan pemberdayaan yang melibatkan 290 siswa dari 182 SMA seluruh Indonesia itu berlangsung hingga puncaknya pada Jumat (10/8), para peserta dibekali salah satunya dengan kemampuan berwirausaha.



"Kami menyadari tantangannya sekarang semua harus digitalisasi. Jadi agar para pemuda itu sebelum siap bersaing, dibekali dulu dengan kemampuan yang mendukung termasuk manajerial," tandasnya.



Seraya mengamini, Kepala Seksi Bakat dan Prestasi Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Asep Sukmayadi menegaskan bahwa isu kewirausahaan menjadi salah satu yang harus dikedepankan.



Terlebih, ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi, hingga berimbas pada masalah pekerjaan. Oleh karena itu perlu kesadaran di dalam membangun kerja sama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.



"Anak-anak harus kita bekali sejak dini agar memiliki kemampuan mengelola usaha. Sebab kita tidak bisa memungkiri, tren ke depan, akan lebih banyak generasi milenial kita yang membuka usaha sendiri ketimbang mencari kerja," tandasnya.





(SAW)