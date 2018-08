Juli 2018, Ekspor Indonesia ke AS Naik USD429,8 Juta

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan sebesar USD429,8 juta pada Juli 2018 dibandingkan dengan Juni 2018. Peningkatan ekspor ke AS merupakan yang paling besar dibandingkan ekspor non migas ke negara lainnya.



"Ekspor kita ke AS juga masih tumbuh, ke Jepang tumbuh," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.

Dirinya menambahkan, ekspor ke Jepang mengalami kenaikan sebesar USD362,5 juta dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain itu, ekspor ke India yang naik USD323 juta merupakan yang terbesar ketiga selama Juli 2018.



Sementara itu, ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar USD5,8 juta dengan Yunani, USD7,9 juta dengan Kamboja, dan USD41,4 juta dengan Spanyol. Suhariyanto menyebut penurunan ekspor terjadi kepada negara itu bukan merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.



Secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2018, neraca perdagangan Indonesia dengan AS masih mencatatkan surplus sebesar USD4,71 miliar. Selanjutnya perdagangan Indonesia juga masih surplus dengan India sebesar USD4,76 miliar dan Belanda surplus USD1,52 miliar.



Sayangnya neraca dagang Indonesia harus mengalami defisit sebesar USD10,34 miliar dengan Tiongkok selama Januari sampai dengan Juli 2018. Tak hanya Tiongkok, neraca dagang juga defisit sebesar USD2,91 miliar dengan Thailand dan defisit sebesar USD1,6 miliar dengan Australia.



Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2018 mencapai USD16,24 miliar naik 25,19 persen dibanding ekspor Juni 2018 dan naik 19,33 persen dibandingkan Juli 2017. Secara kumulatf, nilai ekspor Indonesia mencapai USD104,24 miliar atau meningkat 11,35 persen dibanding periode yang sama di 2017.





(SAW)