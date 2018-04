Kemendag Sebut Stok Gula di Ramadan-Lebaran Aman

Medan: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin stok gula kristal putih di semua provinsi di Indonesia saat menghadapi Ramadan dan Lebaran 2018 dalam kondisi aman. Masyarakat diharapkan tidak khawatir jika ada isu kelangkaan lantaran pemerintah sudah mengupayakan stok tersebut tersedia.



"Stok aman ditandai dengan ketersediaan yang banyak di pasar serta harga jual yang stabil cukup lama," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, seperti dikutip dari Antara, di Medan, Rabu, 18 April 2018.

Hasil pantauan di Sumut, misalnya, selain ketersediaan gula cukup banyak di pasar tradisional, pasar modern, distributor, dan gudang Bulog, lanjutnya, harga komoditas itu di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500 per kg.



"Harga GULAKU yang kualitas premium saja, misalnya, di pasar modern hanya Rp12.500 per kg atau sesuai HET," kata dia.



Sementara itu, Kepala Bulog Divre Sumut Benhur Ngkami mengatakan, stok gula pasir di gudang Bulog ada sebanyak 6.000 ton. Dalam waktu dekat akan masuk lagi sebanyak 9.000 ton. "Rencananya akan ada stok hingga 21.000 ton untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2018," tukasnya.



Menurut dia Bulog menjual gula ke distributor dengan harga jauh lebih murah sehingga distributor dan pengecer tetap untung dengan harga jual sesuai HET sebesar Rp12.500 per kg.



Kepala Dinas Perindustran dan Perdagangan Sumut Alwin menyebutkan ketersediaan gula kristal putih di Sumut ada 35.991 ton per bulan. Ketersediaan itu di atas kebutuhan daerah Sumut per bulannya sebanyak 21.000 ton.



"Gula itu dipasok dari Jawa dan Lampung di luar produksi dari PT Perkebunan Nusantara II Sumut," pungkasnya.









(ABD)