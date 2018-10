Pesawat Lion Air JT610 Max-8 Dikirim Agustus 2018

Jakarta: Pesawat Lion Air JT610 jurusan Jakarta-Pangkal Pinang yang hilang kontak pukul 06.20 WIB Senin, 29 Oktober 2018 masih baru.



Pesawat ini menggunakan Boeing 737 Max-8 yang sudah teregistrasi. Mengutip Fightradar24 dalam cuitannya di media sosial Twitter, Senin, 29 Oktober 2018, disebutkan pesawat ini dikirim ke Lion Air pada Agustus 2018.

The flight was operated by Boeing 737 MAX 8 registration PK-LQP. The aircraft was delivered to Lion Air in August of this year. It is powered by two CFM LEAP-1B engines. https://t.co/Jv0z8vytv3 #JT610 pic.twitter.com/yCkR2PbMUa