Permendag 47 Dibatalkan, Pemerintah Gunakan Harga Acuan Beras Medium Rp9.500/Kg

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah membatalkan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017. Peraturan tersebut menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp9.000 per kg dan harga acuan pembelian di petani sebesar Rp7.400 per kg.



Menko Perekonomian Darmin Nasution setelah rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog mengatakan sebetulnya peraturan nomor 47 tersebut belum diundangkan di Kemenkumham. Namun, karena adanya juga polemik di masyarakat, maka tidak jadi diterapkan.

"Itu tidak jadi diterapkan," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.Sehingga, kata Darmin, pemerintah kembali memberlakukan peraturan terdahulu yakni Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 yang mana harga acuan beras medium yakni Rp9.500 per kg."Sekarang yang berlaku itu harga acuan Rp9.500 per kg sesuai kebijakan sebelumnya," ujar dia.Darmin menambahkan, untuk menyelesaikan kisruh beras, pemerintah masih memerlukan waktu dan berniat untuk memanggil para pemain atau pedagang beras untuk menetapkan harga yang sebaik-baiknya.Selain itu, kata Darmin, Kementerian Perdagangan bakal mewajibkan seluruh pedagang beras untuk melaporkan lokasi gudang, kapasitas dan stok barang yang ada dengan jaminan pemerintah tak akan melakukan penyegelan pada yang patuh melapor."Kecuali ada bukti telak yang lain. Bukan karena ada berasnya, kalian bilang nimbun, enggak. Maka semua ini kami ingin berjalan normal kembali. Sembari jalan kami akan bicara dengan semua pemangku kepentingan dan pemain untuk lihat seperti apa hargnya yang tepat," jelas dia.Sebelumnya, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid yang menilai para pedagang beras tidak bisa berpatokan pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah."Kalau beras yang dibeli harganya Rp8.500, ya bisa kami jual Rp9.000. Kalau kami beli yang harganya Rp9.500 atau Rp9.700, kan mustahil kami jual Rp9.000," tutur Zulkifli.Harga acuan ini pun sempat menimbulkan polemik dugaan manipulasi harga yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU). Polisi menuding anak usaha dari PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) ini telah mengubah gabah yang dibeli seharga Rp4.900 per kilogram dari petani dan menjadi beras bermerek yakni merek 'Maknyuss' seharga Rp13.700 per kilogram dan 'Cap Ayam Jago' seharga Rp20.400 per kilogram.(AHL)