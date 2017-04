Mendag Sampaikan Keberatan ke Uni Eropa terkait Resolusi Parlemen Eropa

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita telah menyampaikan keberatan secara resmi melalui tulisan dan lisan kepada menteri Uni Eropa terkait Resolusi Parlemen Eropa.



Diberitakan sebelumnya, Parlemen Uni Eropa menuding sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah. Mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.

"Saya sudah secara resmi menyampaikan melalui tulisan dan lisan kepada menteri Uni Eropa. Kami berkeberatan dengan itu. Dan kita sudah melakukan sustainable dengan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," tegas Enggar saat sidak ke ritel modern di Jakarta, Rabu 13 April 2017.Enggar mengakui, permasalahan ini akan mengganggu perjanjian Indonesia di Uni Eropa. Apalagi jika masalah ini didiamkan."Kita juga menyampaikan, ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil. Yang oleh Eropa menyatakan bahwa kita bantu SME (small medium enterprises). Tapi langkah ini tidak menyampaikan seperti itu," jelas Enggar.Dia mempertanyakan alasan Eropa tentang sawit menyebabkan penggundulan hutan. Deforestasi serupa juga terjadi dalam pengembangan vegetables oil di Eropa. Di sana, hutan digundulkan dulu sebelum ditanami."Apakah tidak ada motivasi dari kepentingan dagang dari mereka disalurkan melalui parlemen Eropa. Ini yang saya sampaikan. Protes. Dan terus terang menteri Eropa kaget. Dia bilang jangan khawatir 'This is non binding'. Saya bilang parlemen Indonesia bisa lakukan yang sama. Palm oil ini enggak ada bedanya dengan Airbus untuk Prancis," tegasnya.Dia pun mempertanyakan Resolusi Parlemen Eropa yang diyakininya sebagai perang dagang. Karena itu, pihaknya mengingatkan kepada Parlemen Eropa untuk tidak memberlakukan standar ganda terhadap perdagangan bebas."Kalau Anda bekerja diretailiasi, apakah ini bukan perang dagang? Anda meminta jadi perang dagang. Jadi kita mengingatkan kepada Parlemen Eropa, kalau ingin perdagangan bebas tidak ada double standard, kita lakukan dengan baik. Kami bahkan sudah dengan ISPO, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)," kata Enggar.(AHL)