Genjot Penyaluran Kredit Lewat Sinergi Bank dan Fintech

Jakarta: Kerja sama antara sektor perbankan dengan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology/fintech dipercaya dapat menggenjot penyaluran kredit di Indonesia. Pasalnya fintech berupa perusahaan peer to peer (P2P) landing dapat menjadi akselerator penyaluran kredit dengan perbankan sebagai katalisatornya.



Menurut Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kaspar Simutorang, layanan P2P lending cash loan membuka akses bagi masyarakat unbanked yang layak kredit. Namun risiko penyaluran kreditnya akan lebih tinggi tanpa kerja sama dengan perbankan.

"Bank itu bisa dikatakan katalisatornya, meskipun ada marching platform kalau engga ada uang enggak bisa juga," ujarnya kepada Medcom.id dalam konferensi tahunan The Future of Finance Indonesia di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.



Menurutnya bank memiliki beberapa keunggulan yang tak dimiliki fintech seperti kemampuan finansial yang lebih besar dalam memberikan modal bagi nasabah. Termasuk jaminan keamanan dan itegritas produknya.



Sementara transaksi peminjaman di fintech memiliki risiko yang lebih tinggi lantaran tidak banyak dilakukan lewat proses tatap muka. Sebab itu, P2P lending memberikan pinjaman dengan bunga tinggi sebagai bentuk jaminan. Sebab itu, kolaborasi perbankan dengan fintech akan saling melengkapi dan mendorong percepatan inklusi keuangan di Indonesia.



"Untungnya dengan teknologi baru jadi layak tapi tetap ada risiko, kita akan masuk ke sana," ungkapnya.



Kaspar menambahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp153,9 triliun kepada lebih dari 8,5 juta debitur baru di seluruh Indonesia. Sebanyak 40,5 persen disalurkan ke sektor produktif dengan kredit macet di segmen mikro sebesar 1,05 persen dan segmen retail sebesar 1,02 persen.



"Padahal yang memberikan bantuan ke sektor real tadi KUR itu yang sebenarnya mengurangi gini rasio dan kemiskinan tapi akselerasi dibikin oleh e commerce," tegas dia.



Sementara itu, CEO dan Founder UangTeman Aidil Zulkifli mengatakan sebagai pelopor P2P lending cash loan, sekitar 30 persen pinjaman dari UangTeman digunakan untuk usaha produktif atau mikro.



Untuk memberikan fasilitas pendanaan berupa kredit mikro ke masyarakat, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa investor institusional seperti J Trust Bank.



"UangTeman berkomitmen untuk memperhatikan pelaku usaha mikro karena layanan kami sangat cocok bagi para pengusaha mikro yang butuh dana cepat dan akses terbuka," tuturnya.



Menurutnya, Uangteman bisa berkomitmen menurunkan bunga atau pembiayaan lebih dari 50 persen tergantung dari risiko yang dihadapi. Untuk memberikan pinjaman, pihaknya tidak mengumpulkan dana dari investor atau masyarakat melainkan melalui kerja sama dengan superlender.







