Indonesia Menang Gugatan Iklan Minyak Kelapa Sawit

Jakarta: Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan atas iklan minyak kelapa sawit Indonesia di Lyon, Prancis. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari keputusan resmi komisi etika periklanan Prancis (Jury de Deontologie Publicitaire/JDP) pada 15 Juni 2018.



Dengan demikian, iklan minyak kelapa sawit Indonesia yang dipublikasikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lyon sudah dipastikan tidaklah melanggar aturan.

Hasil keputusan JDP adalah kemenangan legal bagi Indonesia. JDP tidak memenuhi keluhan pelapor yang menganggap iklan ITPC Lyon tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, melalui keterangan resmi, Rabu, 27 Juni 2018.



Dengan kemenangan tersebut, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan citra minyak kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Kasus sedianya bermula Pada November 2017. Kala itu ITPC Lyon meluncurkan iklan dengan media poster untuk meningkatkan kesadaran konsumen di daerah setempat tentang kemajuan minyak kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.



Iklan tersebut berisikan informasi 'L’huile de palme Indonésienne est plus durable et plus écologique' atau 'Minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan'.



Tidak berselang lama, JDP mendapat pengaduan atas iklan tersebut. Pelapor mengadukan pernyataan dalam iklan sebagai pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar.



Pada 8 Desember 2017, Sekretariat JDP bersurat kepada ITPC Lyon untuk meminta mengumpulkan data yang mendukung klaim bahwa minyak kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ekologis.



Surat tersebut direspons pada 9 Januari 2018 dan ITPC Lyon mengirimkan data yang diminta JDP. Kasus bergulir mencapai puncaknya pada sesi dengar pendapat, 1 Juni 2018.



Kesimpulan dari keputusan JDP adalah, pertama, secara garis besar, mengakui data dan dokumen yang disampaikan oleh ITPC Lyon selama pemeriksaan menunjukkan adanya evolusi undang-undang dan sertifikasi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut mengarah pada produksi minyak kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.



Kedua, aduan Pelapor tidak menjadi bagian dari keputusan JDP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa JDP menyetujui secara substantif bahwa iklan ITPC Lyon tidak menyalahi aturan penggunaan terminologi pembangunan berkelanjutan (sustainable development).



"Kuasa hukum Pemerintah Indonesia melihat bahwa JDP tidak menganggap iklan tersebut menyesatkan atau tidak benar, seperti yang dituduhkan oleh Pelapor. Dalam hal ini, JDP tidak menolak substansi atau isi iklan tersebut," tambah Oke.



Namun, salah satu keputusan JDP terhadap iklan minyak kelapa sawit Indonesia adalah mengenai kejelasan pesan.



Poin pertama, pengiklan harus menunjukkan dalam iklan bagaimana kegiatan atau produknya memiliki kualitas yang diklaim.



Poin kedua, jika penjelasan dibutuhkan, maka harus jelas, dapat dibaca atau didengar, dan harus memenuhi persyaratan penyebutan rekomendasi sesuai otoritas periklanan Prancis (de l'Aurhorite de regulation professionnelle de la publicite/ARPP).









